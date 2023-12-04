أمريكا: خطوات إسرائيل للتصدي لعنف المستوطنين ليست كافية

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.
وأضاف متحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ملاحقة المستوطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.
(رويترز)
الصهاينة إرهابيون… ويؤسفني أن الحكومات العربية لا تسميهم بهذه الصفة
كما تفعل الحكومات الغربية لتصنيف المسلمين كإرهابيين.
لم يكن من الممكن أن نصدق أبدًا أن الحكومات العربية كانت خاضعة للصهاينة إلى هذا الحد
وكل من يدافع عن الحكومات العربية حاليا هو عميل للصهيونية