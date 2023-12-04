أمريكا: خطوات إسرائيل للتصدي لعنف المستوطنين ليست كافية

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ملاحقة المستوطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.

(رويترز)