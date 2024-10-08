سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا: دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تظهر أنه في موقف دفاعي

8 - أكتوبر - 2024

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

حجم الخط
1

واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحافية دورية، اليوم الثلاثاء، إن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار اليوم تظهر أن الجماعة المسلحة أصبحت في موقف دفاعي.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول نجمة:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 4:16 م

    يد الله فوق ايديكم اللهم انصر المقاومة شمالا او جنوبا لا سند لاخواننا الا انت

    رد

أخبار ذات صلة

شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان- (فيديو)
18 - أبريل - 2025
طيران إسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت 
16 - أبريل - 2025
خروقات متواصلة.. مُسيرة إسرائيلية تطلق صاروخين على “عيتا الشعب” جنوبي لبنان- (فيديو)
10 - أبريل - 2025
حزب الله: أولية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
10 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية