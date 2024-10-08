أمريكا: دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تظهر أنه في موقف دفاعي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر
واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحافية دورية، اليوم الثلاثاء، إن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار اليوم تظهر أن الجماعة المسلحة أصبحت في موقف دفاعي.
(رويترز)
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يد الله فوق ايديكم اللهم انصر المقاومة شمالا او جنوبا لا سند لاخواننا الا انت
يد الله فوق ايديكم اللهم انصر المقاومة شمالا او جنوبا لا سند لاخواننا الا انت