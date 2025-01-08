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أمريكا… شرطة الكابيتول تعتقل رجلا بزعم محاولته الدخول بساطور وسكاكين

منذ 39 دقيقة

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واشنطن: ألقت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) القبض على رجل، الأربعاء، قالت إنه حاول دخول مركز الزوار بساطور وسكاكين.

وذكرت الشرطة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “أثناء الفحص الأمني عند الأبواب الشمالية لمركز زوار الكابيتول، اكتشف ضباطنا وجود ساطور في حقيبة الرجل، وأوقفوا جهاز الأشعة السينية، وألقوا القبض عليه، وصادروا الساطور، كما تم العثور على 3 سكاكين في الحقيبة، إلى جانب الساطور”، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابعت الشرطة أنها أوقفت فحص الزوار مؤقتا أثناء التحقيق في الموقف.

ولم تذكر الشرطة اسم الرجل لكنها قالت إنها ألقت القبض عليه بتهمة حمل سلاح خطير.

(د ب أ)

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