أمريكا… شرطة الكابيتول تعتقل رجلا بزعم محاولته الدخول بساطور وسكاكين

واشنطن: ألقت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) القبض على رجل، الأربعاء، قالت إنه حاول دخول مركز الزوار بساطور وسكاكين.

Our officers have taken the driver into custody. As is routine, our bomb squad will investigate the suspicious vehicle.

Please continue to stay away from the area. pic.twitter.com/PlA4bgNbkQ

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) January 8, 2025