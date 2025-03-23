سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا: قتلنا قيادات “كبيرة” من الحوثيين في الهجمات على اليمن

23 - مارس - 2025

أشخاص يتجمعون على أنقاض منزل أصيب بغارة أمريكية في صعدة

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واشنطن: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز الأحد إن الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن منذ أسبوع أودت حتى الآن بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين، منهم كبير خبراء الصواريخ في الجماعة.

ولم يُصدر الجيش الأمريكي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أُطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.

وقال والتز لشبكة (سي بي إس نيوز) “لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء”.

ولم يحدد والتز هوية الخبير الذي قتل كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

(رويترز)

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