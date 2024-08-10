أمريكا “قلقة للغاية” من ضربة إسرائيلية دامية على مأوى للنازحين في غزة

واشنطن: قال البيت الأبيض إنه يشعر “بقلق بالغ” إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة اليوم السبت أسفرت، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، عن استشهاد نحو 100 شخص.
(وكالات)
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ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني وعصابة البانتاغون العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد يا عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒
إنه يشعر بالقلق لأن الكيان الإبادة لم يتمكن من إبادة كل شخص في غزة
الله يلعنكم يا جماعة المنافقين تقلقون وانتم من يمنحها سلاح الجريمة
لكن العيب والعار على من يتفرجون ويدخرون الاسلحة حتى تصدأ لا تركوها للشعوب لتتحرر ولا استخدموها لغسل العار والذل
ابادة فجر السبت كشفت عورات الحكومات وجعلت كل من يندد ويستنكر فقط اضحوكة وانتظروا مجزرة الاحد والاثنين وووو
لا غالب الا الله
وعند الله ستحاسبون والله العظيم ستحاسبون
ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني وعصابة البانتاغون العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد يا عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒
إنه يشعر بالقلق لأن الكيان الإبادة لم يتمكن من إبادة كل شخص في غزة
الله يلعنكم يا جماعة المنافقين تقلقون وانتم من يمنحها سلاح الجريمة
لكن العيب والعار على من يتفرجون ويدخرون الاسلحة حتى تصدأ لا تركوها للشعوب لتتحرر ولا استخدموها لغسل العار والذل
ابادة فجر السبت كشفت عورات الحكومات وجعلت كل من يندد ويستنكر فقط اضحوكة وانتظروا مجزرة الاحد والاثنين وووو
لا غالب الا الله
وعند الله ستحاسبون والله العظيم ستحاسبون