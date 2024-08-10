أمريكا “قلقة للغاية” من ضربة إسرائيلية دامية على مأوى للنازحين في غزة

واشنطن: قال البيت الأبيض إنه يشعر “بقلق بالغ” إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة اليوم السبت أسفرت، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، عن استشهاد نحو 100 شخص.

(وكالات)



