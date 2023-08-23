أمريكا لا تدعم الضربات الأوكرانية داخل روسيا

واشنطن: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تشجع أو تمكن أحدا من شن هجمات داخل روسيا.

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

وتزايدت ضربات الطائرات المسيرة في العمق الروسي منذ تدمير اثنتين من تلك الطائرات فوق الكرملين في أوائل مايو أيار.

وزودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات ضخمة على شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لمكافحة الغزو الروسي، لكنها قالت مرارا إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

(رويترز)