أمريكا: “لا سبيل” لحل تحديات إسرائيل الأمنية وحرب غزة إلا بدولة فلسطينية

واشنطن: قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنه “لا سبيل” لحل التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وذكر ميلر خلال حديثه في إفادة صحافية أن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.

وأضاف “لكن لا سبيل لحل تحدياتهم الأمنية طويلة الأمد لتوفير أمن دائم ولا سبيل لحل التحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة وتدشين الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة إلا بإقامة دولة فلسطينية”.

وفي وقت سابق الخميس، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف كيربي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها”.

وتتزامن التصريحات الأمريكية مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي، الخميس، أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية “في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة”.

(وكالات)