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أمريكا للأمم المتحدة: الغارات على إيران استهدفت تدمير قدرتها على تخصيب اليورانيوم

منذ 19 ساعة

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نيويورك: أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة اليوم الجمعة، أن هدف الغارات الأمريكية على إيران مطلع الأسبوع الماضي “كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام المارق على سلاح نووي واستخدامه له”.

وكتبت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية”.

وبررت واشنطن الضربات بأنها دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب إطلاع مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوا فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعا عن النفس ضد أي هجوم مسلح.

(رويترز)

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