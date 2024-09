أمريكا.. محتجون يقاطعون اجتماعا لبيع عقارات فلسطينية لليهود

نيويورك: قاطع محتجون اجتماعا كان يعقد الأحد في كنيس يهودي بولاية نيوجيرسي الأمريكية لبيع عقارات عائدة للفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتجمع مئات المتظاهرين أمام كنيس كيتر توراة في مدينة تينيك، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين عمليات البيع من المستوطنات غير القانونية بفلسطين.



وحمل المشاركون لافتات عليها كتابات من قبيل “فلسطين ليست للبيع”، و”أوقفوا بيع الأراضي المسروقة”، و”أوقفوا بيع المستوطنات غير الشرعية”.

Out in Englewood New Jersey protesting the illegal sale of Palestinian land pic.twitter.com/ti8dFG3Jtz

— Jose Vega — Vote Vega & Sare! (@JosBtrigga) March 5, 2024