أمريكا مستعدة للسحب من مخزون النفط إذا ارتفع سعر البنزين مجددا

واشنطن: ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف.

وقال آموس هوكستين، وهو مستشار كبير لبايدن، للصحيفة إن أسعار النفط “لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين” وإنه يود أن يرى الأسعار “تنخفض بعض الشيء”.

وأضاف في تصريحاته للصحيفة أن الولايات المتحدة “ستستمر في الشراء حتى العام المقبل إلى أن نعتقد أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لديه الكمية التي يحتاجها مجددا لخدمة غرضه الأصلي المتمثل في أمن الطاقة”.

وتشتري وزارة الطاقة هذا العام حوالي ثلاثة ملايين برميل نفط شهريا من أجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتعد هذه الخطوة محاولة للحد من أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أكثر من خمسة دولارات للجالون لكنها خفضت أيضا الاحتياطي إلى أدنى مستوى في 40 عاما.

(رويترز)