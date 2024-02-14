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أمريكا: مقتل 4 أشخاص واعتقال 2 بعد إطلاق نار “عشوائي” في لوس أنجلوس

14 - فبراير - 2024

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لوس أنجلوس: ذكرت السلطات الأمريكية أن أربعة أشخاص، من بينهم قاصر، لقوا حتفهم، وجرى احتجاز اثنين مشتبه بهما، إثر سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائية، على ما يبدو، في شوارع مقاطعة “لوس أنجلوس” جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الأمريكية في مؤتمر صحافي إن الهجمات وقعت ليلة الأحد/الاثنين، بطول منطقة صناعية وسكنية واسعة، ذات كثافة سكانية عالية، في المقاطعة. وأصيب شخص خامس، ولكن حالته مستقرة بأحد المستشفيات، حسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية الأربعاء.

وأضافت السلطات أن المشتبه بهما ينتميان إلى إحدى العصابات.

ووقعت الهجمات حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء، في مدينة “بيل” عندما كانت السلطات تتعامل مع بلاغ حول إطلاق نار.

(د ب ا)

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  1. يقول طبيب نفسي:
    فبراير 14, 2024 الساعة 3:20 م

    هذه أمريكا ،،قتل و جرائم

    رد

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