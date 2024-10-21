أمريكا.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل منزل في واشنطن واحتجاز مراهق- (فيديو)

واشنطن: عثرت السلطات الأمريكية على خمسة أشخاص قتلى إثر إطلاق نار داخل منزل يقع في الجنوب الشرقي من مدينة سياتل صباح يوم الإثنين، وألقت القبض على مراهق، حسبما ذكرت الشرطة.

وتلقى مركز الطوارئ (911) عدة اتصالات في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش) للإبلاغ عن إطلاق نار في حي فول سيتي، حسبما أفاد ميك ميليس المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة كينغ، خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال ميليس إن عناصر الشرطة احتجزوا عند وصولهم إلى موقع الحادث مراهقا على الفور، ونقلوا مراهقا آخر تعرض للإصابة إلى مستشفى في سياتل، وكان المراهقان يعيشان في نفس المنزل.

وأضاف أنه عند دخول عناصر الشرطة إلى المنزل، عثروا على جثث خمسة أشخاص، وصف اثنين منهم بالبالغين وثلاثة مراهقين صغار، دون الكشف عن الأسماء بعد.

وبحسب ميليس، فإن إطلاق النار، على ما يبدو، يتعلق بأفراد عائلة واحدة، إلا أن من غير المعروف ماهية الرابطة بينهم، مؤكدا أنه لا يوجد تهديد قائم للمجتمع.

(أ ب)