سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا: ندعم تحقيق الأمم المتحدة في واقعة مقتل فلسطينيين أثناء تسليم مساعدات

4 - مارس - 2024

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واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم إجراء الأمم المتحدة تحقيقا في واقعة تتعلق باستشهاد عشرات الأشخاص خلال تسليم المساعدات في غزة الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بالرصاص يوم الخميس أكثر من 100 فلسطيني بينما كانوا ينتظرون تسلم مساعدات.

وحملت إسرائيل المسؤولية لحشود حاصرت شاحنات المساعدات، زاعمة  أن الشهداء سقطوا نتيجة تدافع أو دهسا.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 4, 2024 الساعة 8:05 م

    على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤲🌴🤲

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  2. يقول ابوالسعيد:
    مارس 6, 2024 الساعة 2:48 ص

    عجيب اولا من قتلوا او جرحوا برصاصاص قوات الاحتلال الصهيوني النازيه العنصريه النازيه العنصريه هم بألمئات وليس باالعشرات كما تقول امريكا التى هى تدعم تلك القوات وتصر على عدم وقف اطلاق النار؟!
    امريكا تحاول تحسين صورتها الساقطه أمام العالم وهى مسؤله مسؤولية مباشره عن مذابخ الأطفال والنساء والشيوخ والشباب المسأله الفلسطينى ؟!

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