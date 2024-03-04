أمريكا: ندعم تحقيق الأمم المتحدة في واقعة مقتل فلسطينيين أثناء تسليم مساعدات

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم إجراء الأمم المتحدة تحقيقا في واقعة تتعلق باستشهاد عشرات الأشخاص خلال تسليم المساعدات في غزة الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بالرصاص يوم الخميس أكثر من 100 فلسطيني بينما كانوا ينتظرون تسلم مساعدات.

وحملت إسرائيل المسؤولية لحشود حاصرت شاحنات المساعدات، زاعمة أن الشهداء سقطوا نتيجة تدافع أو دهسا.

(رويترز)