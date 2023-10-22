أمريكا: نرى احتمالا لتصعيد الهجمات على الأمريكيين في الشرق الأوسط

واشنطن: قال وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ترى احتمالا لتصعيد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط، وكذلك لاتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف الوزيران أن واشنطن لا تريد للصراع أن يتسع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إن أفعال إيران ووكلائها في المنطقة يمكن أن تتسبب في ذلك التصعيد وإن الولايات المتحدة تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري مما أودى بحياة 1400 شخص.

وتواصل إسرائيل الرد على هذا الهجوم منذ ذلك الحين بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وتديره حماس منذ عام 2006. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت لاستشهاد ما يزيد على 4700 شخص حتى الآن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لشبكة (إيه.بي.سي) “نحن قلقون إزاء التصعيد المحتمل. في الواقع، ما نراه… هو احتمال حدوث تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف “إذا كانت أي مجموعة أو أي دولة تتطلع إلى توسيع ذلك الصراع والاستفادة من هذا الوضع المؤسف جدا… نصيحتنا هي: لا تفعلوا ذلك”.

(رويترز)



