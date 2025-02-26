أمريكا وأوكرانيا تتفقان على بنود صفقة المعادن

لندن/واشنطن: قال مصدران أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على بنود مسودة اتفاق للمعادن يمثل محورا لمساعي كييف لكسب دعم الولايات المتحدة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب مع روسيا سريعا.

وقال مصدر مطلع على بنود مسودة الاتفاق إنها لا تحدد أي ضمانات أمنية أمريكية أو تذكر استمرار تدفق الأسلحة، لكنها تقول إن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا “حرة وذات سيادة وآمنة”.

وذكر أحد المصادر المطلعة على الصفقة إن شحنات الأسلحة المستقبلية لا تزال قيد المناقشة بين واشنطن وكييف.

وقال ترامب للصحافيين إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد أن يأتي إلى واشنطن يوم الجمعة لتوقيع “صفقة كبيرة للغاية”. جاء ذلك بعد حرب كلامية بين الزعيمين الأسبوع الماضي.

وأشار ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه يهدف لسداد قيمة مساعدات لكييف بمليارات الدولارات، إلى الحاجة لشكل من أشكال قوات حفظ السلام في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. وترفض موسكو، التي شنت غزوا على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وقالت بعض الدول الأوروبية إنها مستعدة لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا. وقال ترامب يوم الإثنين إن موسكو ستقبل نشر مثل هذه القوات لكن الكرملين نفى ذلك أمس الثلاثاء.

وأثار اندفاع ترامب لفرض نهاية للحرب الروسية في أوكرانيا مخاوف من تقديم الولايات المتحدة تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تقوض الأمن في أوكرانيا وأوروبا وتغير المشهد الجيوسياسي.

ووصف ترامب زيلينسكي الأسبوع الماضي بأنه “دكتاتور” لا يتمتع بشعبية، وحذره من خسارة بلاده في حال عدم إبرام اتفاق سلام سريعا. وقال الزعيم الأوكراني إن ترامب وقع في “فقاعة تضليل”.

وقالت المصادر إن مسؤولين من الجانبين وافقوا على المسودة، ونصحوا بضرورة التوقيع عليها.

وقد يتيح الاتفاق استغلال ثروات أوكرانيا المعدنية الهائلة أمام الولايات المتحدة.

ورفض زيلينسكي التوقيع على مسودة سابقة لاتفاق المعادن، إذ سعت واشنطن للحصول على حقوق ثروة طبيعية أوكرانية تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. واعترضت كييف قائلة إنها تلقت مساعدات أمريكية قيمتها أقل بكثير من ذلك، وإن الصفقة لا تشمل ضمانات أمنية تحتاج إليها.

ووفقا لمصادر مطلعة على بنود مسودة الاتفاق، فهي تنص على إنشاء الولايات المتحدة وأوكرانيا صندوق استثمار لإعادة الإعمار لجمع وإعادة استثمار الإيرادات من الموارد الأوكرانية مثل المعادن والهيدروكربونات وغيرها من المواد القابلة للاستخراج.

وتنص الاتفاقية على أن تساهم أوكرانيا في الصندوق بنسبة 50 في المئة من الإيرادات مطروحا منها نفقات التشغيل، وتستمر المساهمة حتى تصل إلى مبلغ 500 مليار دولار. كما ستقدم الولايات المتحدة التزاما ماليا طويل الأجل لتنمية “أوكرانيا لتكون مستقرة ومزدهرة اقتصاديا”.

ولدى سؤاله عما ستحصل عليه أوكرانيا في مقابل صفقة المعادن، أشار ترامب إلى ما قال إنه مبلغ 350 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة بالفعل “والكثير من… المعدات العسكرية والحق في مواصلة القتال”.

وقال سكوت أندرسون الباحث في مؤسسة بروكينغز إنه في حين أن صفقة المعادن قد تبدو وكأنها “نوع من القرصنة” لمعظم العالم، فهي ضرورية لنيل دعم ترامب والمشرّعين الجمهوريين.

وفقا للبيانات الأوكرانية، تمتلك أوكرانيا رواسب 22 من أصل 34 معدنا يصنفها الاتحاد الأوروبي معادن بالغة الأهمية.

وتمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، المكون الرئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20 في المئة من الموارد العالمية.

(رويترز)