أمريكا وإسرائيل: من يملك قرار الحرب؟

أعاد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، في حديث له أمس الأحد مع دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة، “معزوفة” كان قد كرّرها على مسامع الرئيس الحالي جو بايدن وكبار المسؤولين كوزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن ومنطوقها أن حكومة إسرائيل “تسمع ما يطلبه” المسؤولون الأمريكيون (والغربيون عموما) ولكنها تنفّذ “ما تمليه عليها مصالحها”.
يكرّر ترامب، بدوره، تصريحات شديدة الانتفاخ عن أنه لو كان في سدّة الرئاسة لما كان هجوم “حماس” قد حصل، ولما جرت الحرب في لبنان، ولما كانت الحرب الأوكرانية – الروسية قد اندلعت، من دون أن ننسى مزاعم قدراته هذه على وقف تاريخ العالم عن الحدوث بتصريحه الأشهر الذي يعد بإعادة أمريكا “عظيمة من جديد”.
بدل النزوع التلقائي للتبجّح عن قدراته سابقة الذكر على ضبط العالم على ساعة أمريكا، اختار ترامب استخدام كلام نتنياهو للتصغير من شأن أمريكا، فبايدن، حسب قوله، “يقول لنتنياهو ألا يفعل هذا أو ذاك، وبيبي (اسم التدليل لنتنياهو) ببساطة يتجاهل تعليماته ولا يستمع إليه”، وبذلك “حسّنت إسرائيل موقفها حول الصراع في الشرق الأوسط”.
يتجاهل ترامب طبعا أن إعادة نتنياهو الفكرة عن رفض إسرائيل للإملاءات الأمريكية يفكك ضمنا ادعاءات الرئيس السابق عن قدراته الأسطورية على منع حصول الحروب، فإذا كان فتح إسرائيل حروبا ضد الفلسطينيين، واللبنانيين، ثم الإيرانيين، “يحسّن موقفها حول الصراع في الشرق الأوسط”، فهل سيمنع ترامب، لو كان في سدّة الرئاسة، حصول الحروب كما يدّعي، أم ستتحوّل أمريكا التي أضحت “عظيمة مجددا” إلى تابع للدولة العبرية، وسينفّذ هو بدوره “ما تمليه مصالح” إسرائيل، وبالتالي ستكون إدارته مجبرة على خوض الحروب التي يقرّرها نتنياهو؟
يشير سياق الأحداث في غزة ولبنان واليمن وإيران، حتى الآن فعلا، إلى تراجعات متواصلة لإدارة بايدن أمام نتنياهو، فواشنطن كانت، وما تزال، المموّل الرئيسي للحروب التي تخوضها إسرائيل على هذه الجبهات، والمزوّد الرئيسي للآلة الحربية الإسرائيلية بالسلاح والذخائر، والمسؤول عن حماية إسرائيل عسكريا وسياسيا (في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية).
تتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الشراكة في الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، كما تتحمّل عواقب توسيع حكومة الاحتلال والعنصرية والإرهاب الإسرائيلية مجالات الصراع في الشرق الأوسط، مع تصعيدها احتمالات حرب شاملة مع إيران، لكن واشنطن، رغم هذه الشراكة الفظيعة مع إسرائيل، لا تملك قرار الدفاع “عما تمليه عليه مصالحها”، أو أن “ما تمليه مصالح إسرائيل” حسب رؤية نتنياهو وشركاه بن غفير وسموتريتش، تتطابق بالضرورة مع مصالح أمريكا نفسها.
كشف تسريب في وسيلة التواصل الاجتماعي “تلغرام” بعضا من الخطط شديدة السرية التي تناقشها أمريكا وحلفائها مع إسرائيل، ولكن انزعاج السلطات التشريعية الأمريكية التي قامت بالتحقيق في هذا الخرق هو مصدر التسريبات وليس منطوقها، فما تقوم به إدارة أمريكا حاليا، من مشاركة إسرائيل في التخطيط لضربة مرتقبة على إيران هو أمر معلن ومعروف، وكان آخر فصوله نقل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية المتطوّرة “ثاد”، ومشاركة القوات الأمريكية في صد الهجمات على إسرائيل، وفي تكريس القوّة الأمريكية في كل المجالات الممكنة لدعم إسرائيل.
يعني هذا كله، بشكل أو آخر، أن نتنياهو وشركاه هم الذين يفرضون على إدارة بايدن “ما تمليه” مصالحهم السياسية، وأن جلّ ما تفعله تلك الإدارة هو تقديم المزيد من الدعم لإسرائيل، والمشاركة في عملياتها، وأن ترامب، لو صار رئيسا هو الآخر، فلن يتمكّن من التبجّح بقدرته على إنهاء الحروب قبل وقوعها.
مسكين وجاهل من يفكر إن إسرائيل تملك قرار الحرب والسلم…إسرائيل مثلها مثل العرب الذين يحكموننا …..ما هي إلا أداة بيد أمريكا….
*أمريكا رأس الأفعى والكيان الصهيوني المجرم ذيلها
الأجرب ( قاتلهم الله جميعا ).
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
لن تتوقف الحرب بل ستستمر حتى فبراير 2025 والله اعلم.
لم يستطع اي من روساء القوى الكبرى في العالم، والتي هي منحازة للكيان المسخ، إيقاف الحرب اما عن عدم رغبة مجاراة للكيان في تحقيق أهدافه التي لم يتحقق منها إلا إبادة المدنيين العزل واغتيال رموز المقاومة ولكن المقاومة لا زالت تقاتل وهي عصية على الانكسار، او اما عن ضعف وخوف من مواجهة نتانياهو ولسانه السليط كما حدث مع ماكرون اخيرا سواءا كان ما حصل مواجهة حقيقية ام تمثيلية.
السيناريو الوحيد الذي أتصوره لإنهاء الحرب هو ان يقوم ترامب المتقلب بحالة فوزه وبعد ان يكون قد تشبع من مشاهدة المجازر وحمامات الدم، وليس حبا في الفلسطينيين ولكن حبا في البزنس الذي ينتعش في اجواء سلام فقط، بالطلب من نتانياهو بايقاف الحرب بمكالمة تليفونية لن يستطيع نتانياهو حيالها رفضا حيث ترامب هو البوص للجناح اليميني الصليبي الراديكالي في الكونجرس بشقيه والذي هو من يمد الكيان بأنبوبة الأوكسجين ولا يستطيع ديمقراطي المزايدة عليه.
الثمن سيكون ضم الضفة وتحقيق حلم بعض العرب باللحاق بركب العدو.
لا ارى اي سيناريو آخر ممكن ان يجبر زوج سارة المتغطرس المنتفخ الأوداج الذي لا تكاد قدماه تتطءا الارض، على ان يوقف حرب الإبادة هذه.
إسرائيل تعد بمثابة الطفل الرضيع لأمه الحنون آمريكا التي تسهر على راحته و تحرص كل الحرص على حمايته و أمنه و سلامته، و من لا يفهم تلك العلاقة الوطيدة على هذا النحو فهو مخطئ، و هذا هو الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الكثير من رجال دين و سياسيين و كتاب و صحفيين بل و حتى “مقاومين”..!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فيما يتعلق بالعلاقة بين أمريكا وإسرائيل، يبدو أن قرار الحرب ليس بيد الولايات المتحدة. فتصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب تُثبت بشكل واضح أنه كان يسعى للتقرب من إسرائيل بهدف الحصول على دعم أصوات اليهود ونيل رضاهم لضمان أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. كان ترامب في تصريحاته يبدو وكأنه يسعى لإرضاء إسرائيل بشتى الطرق، على الرغم من أن أمريكا تُعتبر شريكًا رئيسيًا في الحروب التي تخوضها إسرائيل، سواء في غزة، لبنان، أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط.
إذن، يبدو أن القرار الحقيقي بشأن الحروب يقع في إسرائيل وليس في أمريكا. ولو كان قرار الحرب بيد واشنطن، فلماذا لم يتمكن الرئيس جو بايدن من إيقاف الحرب خلال سنة كاملة؟ كيف يمكنه إيقاف حرب بينما بلاده تُعد شريكًا أساسيًا، وتستمر في إرسال المال والسلاح والدعم الكامل في كافة المحافل الدولية لاستمرار الدمار في العالم العربي؟
على الدول العربية أن تدرك أن وعود أمريكا والغرب بشأن إيقاف الحرب ليست جديرة بالثقة. إن أرادوا إيقاف الحرب حقًا، فعليهم وقف إرسال الأسلحة، الأموال، والمرتزقة، بالإضافة إلى وقف دعم أصحاب الجنسيات المزدوجة، وعندها ستتوقف الحرب فورًا.
جن ن اترامب و ضعف بايدن هما اللذان حولا مركز القرار العالمي من البيت الأبيض الي تل أبيب. و لا أظن أن هاريس اذا فازت ستكون الا أداة في يد إسرائيل.
ان جبن و خيانة الانظمة العربية و الإسلامية ساهما بشكل اكبر في صناعة إسرائيل و هيمنتها ليس فقط علي الشرق الأوسط المتاكل و إنما أيضا علي ما يمسى عبثا الأمم المتحدة .
بلى، قد لايوقف الحرب لكنه حتما سيوقف تمويلها من جيبة دافعي الضرائب الامريكيين، وفور وصول ترامب للسلطة سيطالب اثرياء اليهوود في امريكا بالمال لدعم اسغائيل بوقاحة كما فعل مع دول الناتو واليابان ومجلس التعاون وو، وللدليل ارجعوا الى كلمته امام لوبي الايباك الذين يبغضهم ووجه لبعضهم اهانات على الملأ لا يتجرأ احد على التفكير بها…منصورين بعون الله
أسرائيل هي مشروع غربي جمعي اي كل الدول الاروبية والمسيح الغربي والامريكي والروسي أيضا. وهي قاعدة أمامية بدل من الإستعمار المباشر للدول العربية حتي يسيطرو علي ثراوات المنطقة وخاصة النفط. ولن تنتهي أسرائيل حتي ينتهي دورها او تصبح مشروع خاسر ومكلف للغرب ولن ترضي إسرائيل بالسلام مهما كلف الامر لانو استقرار المنطقة ليس من صالح الغرب
تتمة مواكبة..
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جاء هوكشتاين الى لبنان.. وراح هوكشتاين..
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جاء لسويعات معدودات فقط..
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ربما كان كلاما فارغا مليئا بتعجيزات اسرائيلية.. لكن الرسالة هي التأكيد على الحوار مع لبنان لوحده.. وليس ايران..
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طبعا هذا سيغضب ايران.. فلا يزال الغرب لا يعترف بها كوصي على لبنان.. ولا يرى لها دورا في الشرق الاوسط..
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ربما .. قد تتحرك ايران (حزب الله) بضربة نوعية على اسرائيل.. لتضرب على الطاولة وتصرخ.. انا موجودة.. انا مهمة.. انا أهم شيئ للبنانيين..
اتق الله في كلامك يا هذا.
تظل ايران مسلمة موحدة اتفقت معها ام لم تتفق.
ويظل اليهود بأمر من الله اعداء الله واعداءنا.
أهي مجرد كلام وخالف تعرف.
اتق الله وعد لرشدك فكل كلمة تخطها سوف تحاسب عليها.
انها كلمة هو قاءلها.