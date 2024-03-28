«فورين أفيرز»: أمريكا وإيران تواجهان في غزة معضلة الدولة الراعية وكيفية استخدام «التأثير» لضبط الوكلاء

لندن ـ «القدس العربي»: نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالا لغوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية حول «معضلة الراعي» التي تواجه الولايات المتحدة وإيران في غزة.

وقال إن إسرائيل فوجئت بهجمات حماس دون أن تكون جاهزة لها، وكذا الولايات المتحدة الحليفة لها. ولكنهما لم تكونا وحيدتين في المفاجأة التي قامت بها حماس، بل إيران التي لم تعرف هي والجماعات الوكيلة بخطط حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم غضب إيران وجماعاتها من قرار حماس إلا أنها لم تكن لتترك الحركة تكافح وحيدة أمام الحملة العسكرية الإسرائيلية والدمار الذي أحدثته على غزة. لكن الرعاة الإيرانيين كانوا قلقين من اندلاع حرب واسعة يتورطون فيها. ولهذا تبنت إيران وحلفاؤها فيما يعرف بمحور المقاومة، بمن فيها حزب الله والحوثيون في اليمن والميليشيات في سوريا والعراق خطاً حذرا، ما بين التحرك الذي يرضي المطالب الشعبية بالرد وذاك الذي يمنع توسع الحرب وخروجها عن السيطرة. وفي الجوهر، فقد خلقت حماس التي تحركت بدون تنسيق مع راعيتها، أزمة خطيرة هددت بتوريط طهران أيضا.

وبعد أكثر من خمسة أشهر، تواجه الولايات المتحدة نفس المعضلة، فقد دعمت وبقوة إسرائيل وإصرارها على تدمير حماس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية واصلت تحديها للمطالب الأمريكية بضبط حربها التي تسببت بكارثة إنسانية قتل فيها أكثر من 32.000 شخص. ويهدد قادة إسرائيل الآن بعملية جديدة في رفح التي فر إليها أكثر من مليون مدني، حتى مع تحذيرات إدارة بايدن ومعارضتها للعملية.

ويعلق هيلترمان أن عدم استماع إسرائيل للنصيحة الأمريكية، يهدد بتقويض موقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتعريض إدارة بايدن لتهمة ازدواجية المعايير في وقت تريد فيه حشد الدعم الدولي للحرب في أوكرانيا.

وربما قاد العناد الإسرائيلي إلى جر الولايات المتحدة لحرب واسعة في المنطقة. وكان الصدع في المواقف الأمريكية- الإسرائيلية كبيرا بدرجة اتخذت واشنطن قرارا غير عادي وامتنعت عن التصويت في 25 آذار/مارس لصالح قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ومع أن علاقة البلدين مع غزة والمتقاتلين فيها مختلفة، إلا أن كلا الحالتين تلخصان ما يطلق عليه «معضلة الراعي» فعلى مدى العقود الماضية حاولت الولايات المتحدة وروسيا إضافة إلى السعودية وإيران البحث عن حلفاء دوليين ومحليين لتوسيع دائرة تأثير تلك الدول في الشرق الأوسط.

ومن الناحية النظرية فعلاقة الراعي- الوكيل، تقدم حاجزا بين القوى الكبرى وتعطيها مجالا للإنكار عن عمليات قد تؤدي إلى التصعيد. ولكن من خلال تسليح ودعم تابعين لها في المنطقة، فإن الرعاة منحوا الوكلاء مساحة للتحرك والتصرف بناء على قراراتهم. إلا أن نزاعا كما في غزة حاليا، يهدد بحدوث حوادث قد تضر بمصالح الرعاة وربما أدت إلى جرهم عمليا إلى النزاع.

إيران وحلفاؤها

ولعل أكثر شركات الرعاية تعقيدا في الشرق الأوسط هي التي بين إيران وعدد من الجماعات المحلية. وبالنسبة لإيران فدعم عدد من الجماعات الإقليمية هو جزء من استراتيجية متقدمة للدفاع بوجه إسرائيل، وتقوم هذه على منح إيران القدرة للرد على أي تهديد وفي عدة محاور بدون مشاركة القوات الإيرانية.

فحقيقة امتلاك «حزب الله» ترسانة كبيرة من الصواريخ هي بمثابة تأمين (احتياط)، مع أن نجاح هذه الإستراتيجية يعتمد على الوقت والمكان الذي تقرر فيه إيران تفعيل وكلائها. وفي الوقت الذي تركز فيه إيران هدفها على إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، فإنه هدف بعيد المدى ويتحقق على مراحل، كجعل ظروف بقاء القوات الأمريكية بالمنطقة أمرا مستحيلا أو جعل البقاء أمرا غير مرغوب به على الصعيد الشعبي، ومن هنا فإن أي تحرك متسرع من حلفائها سيحبط هذه الخطط، كما فعلت حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن الجماعات المقربة من إيران، هو حزب الله الذي تحتاجه طهران في استراتيجية الدفاع المتقدمة ضد إسرائيل. وفي المقابل يحتاج حزب الله التمويل والأسلحة للحفاظ على هيمنته السياسية في لبنان. ونتيجة لهذا فمن غير المرجح أن يقوم الحزب بعملية ضد إسرائيل دون تنسيق مع إيران. وتعتبر علاقة الحزب مع إيران، وخلافا لحماس، تكافلية، ومع ذلك فلن يُقدم الحزب ولاء مطلقا لإيران يمنعه من التصرف في سياقه اللبناني، سياسيا وعسكريا.

وتبدو علاقة الحوثيين مع إيران أكثر مرونة، فهم ظلوا على مدى السنوات التي كانوا فيها خارج المجال السياسي اليمني، يتطلعون نحو الدعم الإيراني. وفي أكثر من مرة تجاهلوا النصيحة الإيرانية الإستراتيجية، ففي عام 2015 وبعد سيطرتهم على صنعاء نصحتهم طهران بعدم التعجل والتقدم جنوبا نحو عدن، ولم يستمعوا للنصيحة حيث أجبروا بعد ذلك على الإنسحاب.

ونقل الكاتب ما قاله طارق صالح، قائد القوات اليمنية في البحر الأحمر، حيث أخبر زميلا له في مقر قيادته في المخا أن «إيران استراتيجية (في خططها) وتتحرك خطوة خطوة، أما الحوثيون فهم متعجلون ويريدون التحرك الآن» وهذا التهور يتسبب بمشاكل لإيران.

ومع ذلك فقد كان تعجل الحوثيين سببا في حصولهم على دعم إيران التي زدوتهم بأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد التحالف السعودي- الإماراتي، كما أن تشرذم التحالف ضدهم والداعم للحملة السعودية ـ الإماراتية منح طهران فكرة أن الحوثيين قادرون على مواصلة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، بشكل يمنحها فرصة للحصول على تأثير أكبر.

ومع استمرار الحرب اليمنية، زاد الدعم الإيراني للحوثيين بحيث أصبحوا قادرين على استهداف السعودية والإمارات، مما أعطى إيران نقاط ضغط على منافسيها في المنطقة. وبعد التقارب السعودي-الإيراني خفت التوترات الإقليمية، ثم جاءت غزة التي منحت الحوثيين الفرصة لزيادة تأثيرهم المحلي، وهذه المرة من خلال استهداف السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.

إذا لم تقوما باستخدام نفوذهما فإن توسع الحرب خطر قائم

وكان الحوثيون يتصرفون بالتوازي مع الحركات الأخرى الوكيلة عن إيران.

وبالنسبة لحماس، فقد كانت علاقتها مع طهران فضفاضة، وبعد خروج حماس من دمشق على خلفية الحرب الأهلية، تراجعت العلاقة قليلا ولم تصلح إلا قبل سنوات من هجمات تشرين الأول/أكتوبر، عندما هيمنت قيادة حماس في غزة على القرار وأعادت العلاقات مع طهران التي بدأت تمول الحركة وتزودها بالسلاح والتدريب. ومنحت العلاقة مع حماس، إيران نقطة ضغط جديدة على إسرائيل التي ستجبر من الناحية النظرية للقتال على جبهتين، لبنان وغزة.

ولكن التفاهم الإيراني مع حماس قام على استمرار الحركة بمواجهة إسرائيل من خلال الحروب المحدودة كما فعلت منذ سيطرتها على غزة عام 2007. إلا أن حماس خرقت التفاهم مع محور المقاومة، ووضعت إيران ووكلاءها، وبخاصة حزب الله في وضع حساس. فمن جهة كان على الحزب إظهار التضامن معها في غزة، وإبعاد نفسه عنها من جهة أخرى حتى يتجنب التصعيد.

وكما كشفت حرب غزة، فعلى الرعاة التأكد من أن الوكلاء تحت السيطرة، سواء كانوا دولا مثل إسرائيل أم غير دول مثل حماس.

خذ مثلا الهجوم الذي شنته ميليشيا موالية لإيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن. وسواء كان الهجوم متعمدا أم غير ذلك إلا أنه قتل 3 أمريكيين وجرح أخرين، ودفع بالولايات المتحدة للرد وضرب منشآت تابعة لميليشيات في العراق وسوريا واستهداف قيادي في الحشد الشعبي.

وفهمت إيران والجماعات الموالية لها أن خطاً أحمر قد تم اختراقه بقتل أمريكيين. ومن هنا سافر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد فورا، من أجل الضغط على الجماعات الموالية لإيران وقف الهجمات ضد أمريكا، حيث أعلنت كتائب حزب الله( العراق ) سريعا وقفها العمليات إلى جانب الجماعات المشابهة لها. وكان تصرف قاآني بمثابة رسالة إلى أمريكا أن إيران لا تريد التصعيد، وربما أرسلت طهران نفس الرسالة إلى الأمريكيين عبر السعودية ومن خلال أطراف أخرى.

وليست هذه هي المرة الأولى التي اضطرت فيها إيران إلى تحذير ميليشياتها، ففي عام 2019 قتلت كتائب حزب الله متعهدا أمريكيا في غارة على قاعدة عسكرية أمريكية. فردت أمريكا باستهداف كتائب حزب الله وقتلت 40 عنصرا منها. وبالمقابل، حاولت الميليشيا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، ولكنها لم تنجح، مع أن الهجوم أقنع دونالد ترامب باغتيال قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

ويعتقد الكاتب أن إيران تستطيع إلى جانب التعنيف ولوم جماعاتها، تعليق الدعم العسكري لها. لكن الجماعات تعرف الخط الأحمر، ففي حالة الحوثيين كانوا حريصين على عدم قتل جنود أمريكيين. ومن الواضح أن غارات أمريكا وبريطانيا لم تردع الحوثيين، بل ما ردعهم هي أوامر إيرانية.

وفي حالة «حماس»، فقد ذهبت أبعد من أي جماعة أخرى، ولهذا أعربت إيران وحزب الله عن غضبهما، لعدم إخبارهما بالهجوم. وهو موقف زاد من الطريقة التي أساءت فيها حماس تقدير الرد الإسرائيلي.

وعبّر قادةُ «حماس» عن خيبة أمل من غياب الدعم الإيراني أو محور المقاومة. وذهبوا أبعد لكي يقترحوا أن إيران ليست مهتمة بتغيير حقيقي للفلسطينيين. ونقل الكاتب عن قيادي في حماس بالدوحة قوله «إيران تدعم الفلسطينيين أخلاقيا وروحيا وليس بناءً على تطلعات الفلسطينيين» و «هو ما يؤكد فكرة أن على الفلسطينيين الإعتماد على أنفسهم». وبالمحصلة خلقت طهران معضلة لنفسها بنفسها، فمن خلال تسليح حماس بدرجة جعلتها قادرة على شن هجوم قوي على إسرائيل، فإنها فقدت السيطرة على الجماعة التي أرادتها رصيدا في استراتيجية الدفاع المتقدمة لها في المنطقة. ولا أحد يعرف نتائج الحرب في غزة، وربما لن تنتهي بوقف دائم للنار، كما ولم تتراجع مخاطر حرب واسعة، في وقت زادت فيه الكارثة الإنسانية.

أمريكا وإسرائيل

والأمر نفسه مع القوة العظمى أمريكا، التي اتفقت مع إسرائيل على هدف تدمير حماس، لكن زيادة الضحايا والدمار وتهجير كامل سكان القطاع، دفع الرئيس جو بايدن للقول إنه وصل إلى لحظة «تعال يسوع» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد حُكمُه على دعم المتطرفين، وواصل تحديه الإدارة الأمريكية.

ويقول هيلترمان إن خطة الهجوم على رفح ومعارضة بايدن لها، ربما كانت لحظته لضبط وكيل له. لكن العلاقة الأمريكية ـ الإسرائيلية معقدة كما يرى. فالصدع الواضح في العلاقات بين البلدين طرح سؤالا حول ما تحتاجه الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لضبط وكيلتها إسرائيل؟ والجواب نابع من الطريقة التي يؤثر فيها دعم بايدن لحرب غزة على حظوظه الإنتخابية في نهاية العام. وبعيدا عن هذه النقطة، فعدم قدرة أمريكا وحلفاؤها الأوروبيين للتأثير على إسرائيل، أضر بالموقف العالمي لهم. ووجد الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون، أن الأبواب تغلق أمامهم في مجال التجارة والتنمية. كما واستغلت روسيا والصين ما تراه معايير أمريكية مزدوجة في أوكرانيا وغزة لاجتذاب عالم الجنوب ودول آسيا. ومن هنا فربما أدت أحداث غزة إلى تسريع تدهور القوة الأمريكية، بسبب رفض القوة الوكيلة(إسرائيل) الإستماع لنصائحها ومواصلة الحل العسكري كطريق لتحقيق الأمن الدائم. ولا يعرف كيف ستتوصل إسرائيل إلى هذا الهدف بعد 76 عاما من الفشل المستمر وبدون التفاوض على تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وبالنسبة للراعيين، الأمريكي والإيراني فقد أكدا أنهما لا يريدان مواجهة بسبب غزة، وهذا مطمئن، لكن لا يوجد هناك أي شيء مؤكد ويحصن من التصعيد أو الأخطاء وسوء التقدير من جانب الوكلاء.

وفي الوقت الذي يجب على هؤلاء التصرف بناء على واقعهم السياسي، لكن يجب أن يعوا نتائج أي تصرف يؤدي إلى خسائر فادحة، بشكل يجبر قادة إسرائيل على الرد بقوة أكبر من الآن. ومن هنا فالوعي بالمخاطر يكشف عن جهود واشنطن وطهران الابتعاد قليلا عن وكلائهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. مع أن العلاقة لم تتغير بين الراعي والوكيل، وهذا واضح في الموقف الأمريكي الذي أطلق الخطابات الشاجبة والمتذمرة من الأفعال الإسرائيلية في غزة دونما أن يحدث أي تغير في السياسة، كما بدا من امتناع واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن. ويعتقد الكاتب أن كلا الدولتين لديهما أدوات لخفض التوتر وضبط الوكلاء، لكن يجب عليهما استخدام الأدوات بطريقة تكتيكية وبدون خسارة ماء الوجه، ومن الأفضل لو تم الضغط على الوكلاء من خلال القنوات الخلفية. فمن مصلحة إيران مثلا، دعم الجهود القطرية لوقف إطلاق النار، ولا يوجد ما يدل أنها تقف في وجه هذه الجهود.

وفي حالة نجاح الجهود، يجب على حلفاء إيران وقف هجماتهم، (والمقصود) حزب الله ضد إسرائيل والحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر.

ويمثل وقف إطلاق النار حلا لمعضلة أمريكا كدولة راعية. ومن أجل إقناع إسرائيل، فعلى واشنطن استخدام مفاصل ضغط أقوى ومطالبة إسرائيل بخطة وتنسيق في العمليات العسكرية، ولعل أهم مفصل ضغط هو اشتراط استمرار الدعم العسكري بالتقدم نحو وقف الحرب.

ومن مفارقات الحرب الحالية أن الولايات المتحدة وإيران لديهما قواسم مشتركة باعتبارهما راعيتين لوكلاء ضالين. وكلاهما ستنتفع من وقف إطلاق النار الذي سيحد من مخاطر حرب إقليمية. كما أن كلاهما سينسب الفضل لنفسه في وقفها، هذا إن توقفت. ولكن على خلاف القوى الخارجية الأخرى فلديهما أدوات للتأثير، وإذا لم تقوما باستخدامها فستكتشفان أن الحرب في غزة هي مقدمة لحرب خطيرة وواسعة.