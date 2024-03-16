أمريكا وبريطانيا تستهدفان الحديدة غربي اليمن بأربع غارات

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة (غرب) بأربع غارات.

وذكرت وكالة أنباء “سبأ” النسخة الحوثية: “شن العدوان الأمريكي البريطاني أربع غارات على منطقة الطائف، بالدريهمي”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)