سياسة | عربي

أمريكا وبريطانيا تستهدفان الحديدة غربي اليمن بأربع غارات

16 - مارس - 2024

أرشيف

حجم الخط
1

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة (غرب) بأربع غارات.

وذكرت وكالة أنباء “سبأ” النسخة الحوثية: “شن العدوان الأمريكي البريطاني أربع غارات على منطقة الطائف، بالدريهمي”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Mohamed:
    مارس 17, 2024 الساعة 10:59 ص

    كفى مسرحيات يا ناس !!! هه هه هه ؟

    رد

أخبار ذات صلة

زعيم الحوثيين: نمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة- (فيديو)
21 - سبتمبر - 2024
هل دشّنت الصواريخ اليمنية فصلا جديدا في حرب غزة؟
17 - سبتمبر - 2024
إسرائيل أمام “المحور الإيراني”: سوريا الحلقة الأضعف.. والحوثيون بانتظار “ثالثة” عبد العاطي في طهران   
17 - سبتمبر - 2024
حكاية الصاروخ فرط صوتي اليمني
16 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية