أمريكا وحلفاؤها يدرسون خيارا يعتمد على الملاحة التجارية لمساعدة غزة

واشنطن: ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، والتي يمكن أن تبدأ قبل جهد عسكري أمريكي أكبر بكثير.
وإذا توافر التمويل، فقد تأتي الخطة بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأمريكي الذي تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه قد يستغرق 60 يوما حتى يصبح جاهزا للعمل.
وقال المسؤول الأمريكي وشخص مطلع على الخطة إن الولايات المتحدة لن تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران والمسؤول الأمريكي نفسه بأن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تقبل الأموال من حكومات ومصادر خاصة.
وتعطي الإدارة الأمريكية الأولوية لخطة الجيش، لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة لأن إدارة الرئيس جو بايدن استبعدت وجود قوات أمريكية في القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.
وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس الماضي إن الجيش الأمريكي سيقيم ميناء مؤقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة “تكاد تكون حتمية” ما لم تُتخذ إجراءات طارئة. وقد يصدر إعلان رسمي هذا الأسبوع عن وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص.
وقال مصدر مطلع إن الخيار التجاري قد يصبح جاهزا للتنفيذ خلال 28 يوما بمجرد حصوله على تمويل، على الرغم من أن مصدرا ثانيا قال إن الأمر سيستغرق شهرا على الأقل. وتستهدف الخطة جلب المساعدات إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق قطر على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى الشاطئ.
وقال مصدران إن المشروع سيسمح بتسليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 200 شاحنة إلى غزة يوميا. وهذا أقل من حمولة 500 شاحنة من المساعدات كان تصل إلى القطاع يوميا قبل بدء الحرب.
وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية العسكرية الأمريكية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم، وستشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة ومياه ومواد لإقامة أماكن إيواء مؤقت وعقاقير.
وقالت ثلاثة مصادر إن الكلفة المتوقعة للمشروع التجاري البحري تبلغ نحو 200 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون دولار شهريا.
(رويترز)
هههههه لما يتعلق الأمر بإرسال الصواريخ والقنابل وجميع أنواع الأسلحة الفتاكة للصهاينة الإرهابيين لا تدرس ولا تبحث عن حلفاء وشركاء لتمويل تسليحها اليهود الإرهابيين لكن لما يتعلق الأمر بإذخال مساعدات لملايين الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلهم الإرهاب اليهودي تتحجج بنقص في المال وتبحث عن من يساعدها لإدخال بضعة أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع ، لكن أنا لا تهمني أمريكا ولا أذنابها ما يهمني هم المطبعين والمضبعين (الغير مطبعين الذي يضبعون شعوبهم بالشعارات الفارغة) وهم من أكبر داعمي الكيان الصهيوني بالغاز عن طريق ألمانيا فرنسا وايطاليا نشكوا بكم رب العالمين تتخذون مأساة الشعب الفلسطيني ذريعة لترضوا فرنسا ألمانيا ايطاليا ومن ورائهم أمريكا
اميركا واذنابها غارقين في وحل غزة حتى الادنين . وتلميع الوجه المجرم القبيح اصبح مستعصيا ولو بأغلى مساحيق وجه الشر فرنسا .
ولماذا يرسلون وجبا ت؟!
الأفضل عدس ورز وتمر وغاز للطهي وزيت للطهي هذا من جانب ومن جانب ثانٍ , لماذا لا يساعدون
في إنشاء العديد من مزارع الدواجن الصغيرة للتفريخ والتبييض ؟ إن توفر البيض في القطاع يساهم
في التقليل من الحاجة إلى الإعتماد على الخارج .
ولماذا لا يساعدون الغزاويين على إقامة أحواض ضخمة لتكثير الأسماك ؟
على كل مَن يحكم غزة مستقبلاً أن يسعى إلى إيجاد نظام اشتراكي في البداية يضم جميع الأيدي
العاملة للتسريع في إقامة بيوت جاهزة وأبنية سريعة الإعداد كمدارس مؤقتة لرجوع التلاميذ .
الخلاصة يجب أن يسابق الغزاويون الزمن بعد الحرب لإعادة الإعمار السريع كي تدور عجلة الحياة
وفي اعتقادي سيصنع الغزازيزن معجزة جديدة بعد الحرب هي معجزة النهوض من الصفر .
والاستخفاف بعقول.
معنى هذا أن الويلات المتحدة تخطط لاستمرار الإبادة الجماعية والحصار لمدة طويلة، كما تخطط لميناء يسمح لإرهابيي الإحتلال بولوج غزة من البحر. بايدن-الإبادة وبلينكن- النكبة.
فتشوا عن من يصدقكم …أما أنا فلا ….
للأسف العالم أجمع يخضع للغطرسه الصهيونيه العالميه الوحشية الهمجيه البربرية آلتي لا ولن تعرف للانسانيه من معني
الغرب هو أول من أسس هذا الكيان الاستعماري الصهيوامريكانبيريطنوفرنيالمان. وحتي هذه اللحظه يدعمونه بالسلاح حتي يستمر بوحشيته
هذا هو Holocaust غزه الحقيقي