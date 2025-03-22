أمريكا.. وزارة الأمن الداخلي تعتزم إلغاء الحماية القانونية لأكثر من 500 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا

ميامي: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الجمعة أنها ستلغي الحماية القانونية لمئات الآلاف من مواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وهو ما يعني إمكانية ترحيلهم خلال شهر تقريبا.

وينطبق الأمر على نحو 532 ألف شخص من الدول الأربع الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وقد وصل هؤلاء الأشخاص مع رعاة ماليين وتم منحهم تصاريح لمدة عامين للإقامة والعمل في الولايات المتحدة. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنهم سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل/ نيسان المقبل، أو بعد 30 يوما من نشر الإخطار في السجل الاتحادي.

وتؤثر السياسة الجديدة على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة والذين استفادوا من برنامج إنساني للإقامة المؤقتة. وتأتي هذه السياسة بعد قرار سابق لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء ما أسماه “الإساءة الواسعة” لبرنامج الإقامة الإنسانية المؤقتة، وهو عبارة عن أداة قانونية استخدمها رؤساء منذ فترة طويلة للسماح للأشخاص من البلدان التي تعاني من حرب أو عدم استقرار سياسي للدخول والإقامة مؤقتا في الولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بترحيل الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبصفته رئيسا، أنهى أيضا المسارات القانونية للمهاجرين للحضور إلى الولايات المتحدة والبقاء فيها.

(أ ب)