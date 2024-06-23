أمريكا وفيتنام تناقشان تعزيز الشراكة الإستراتيجية في أعقاب زيارة بوتين

هانوي: ناقشت الولايات المتحدة وفيتنام سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، بحسب بيان للحكومة الفيتنامية، خلال اجتماع أعقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفيتنام، الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة قالت، في بيان، اليوم الأحد، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهاديء دانيال كريتينبرينك التقى بوزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، في 21 حزيران/يونيو الجاري.
وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي لفيتنام بعدما أثارت زيارة بوتين لهانوي انتقادات من جانب أمريكا.
وجاء في بيان الحكومة الفيتنامية أن أمريكا أكدت التزامها بدعم فيتنام قوية ومزدهرة.
كما أكد كريتينبرينك أن أمريكا ترحب وتقدر الدور المتزايد في الأهمية الذي تقوم به فيتنام في المحافل الدولية والإقليمية.
(د ب ا)
هل من متسائل يتساءل : ” أي عقلية هذه وأي نضج سياسي هذا ؟ فيتنام التي ذاقت من المآسي ومن حرائق قنابل النابالم على أجساد مواطنيها ما لم يحصل مع أي شعب آخر, تتسامح وتنظر للمستقبل وترى فيه ما يفيد الوطن وأهله عوض تلويك قصص الماضي واستثمارها في المناسبة وغير المناسبة فتسبب الضرر للوطن و للمواطنين كما تفعل الكثير من عقليات العالم الثالث !!!هو
العيش في المستقبل من المفترض أن يكون , أما الماضي فقد مات ودفن ولن يعود أبدا. هم تعلموا الدرس ولم ينسوه , لكنهم لا يخدعون شعبهم .
أخ عبد الكريم حضرتك لم تلتقط الهدف العميق من زيارة بوتين لفيتنام… وأنه نجح في نصب كمين أذكى مما تقول بكثير.فهو ضابط مخابرات مكين. فهو يعلم أنّ زيارته لفيتنام ستدفع الولايات المتحدة الأمريكيّة ( الحضور ) إلى فيتنام
مما يسّهل حصولها على ما تريد من تقنية أمريكيّة كي تبعدها عن روسيا… لكن ما لم يُعلن أنْ بعض تلك التقنية الأمريكيّة ستذهب إلى روسيا ( المحاصرة ) . فيتنام لم ولن تنسى العدوان الأمريكيّ عليها لسنين من القتل والتدمير.
هذا جوهر الزيارة لفيتنام… فيما الطريق مقطوع على أمريكا في كوريا الشمال.