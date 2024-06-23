أمريكا وفيتنام تناقشان تعزيز الشراكة الإستراتيجية في أعقاب زيارة بوتين

هانوي: ناقشت الولايات المتحدة وفيتنام سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، بحسب بيان للحكومة الفيتنامية، خلال اجتماع أعقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفيتنام، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة قالت، في بيان، اليوم الأحد، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهاديء دانيال كريتينبرينك التقى بوزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، في 21 حزيران/يونيو الجاري.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي لفيتنام بعدما أثارت زيارة بوتين لهانوي انتقادات من جانب أمريكا.

وجاء في بيان الحكومة الفيتنامية أن أمريكا أكدت التزامها بدعم فيتنام قوية ومزدهرة.

كما أكد كريتينبرينك أن أمريكا ترحب وتقدر الدور المتزايد في الأهمية الذي تقوم به فيتنام في المحافل الدولية والإقليمية.

(د ب ا)