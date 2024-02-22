أمريكيون من أصول عربية مصممون على “معاقبة” بايدن في الانتخابات بسبب موقفه من غزة

ديربورن (الولايات المتحدة): في ديربورن في شمال الولايات المتحدة حيث غالبا ما تستخدم اللغة العربية في المتاجر، يؤكد الكثير من السكان أن حرب غزة تصيبهم في الصميم وينوون “معاقبة” الرئيس جو بايدن في صناديق الاقتراع بسبب دعمه لإسرائيل.

أمام أحد المساجد في ضاحية ديترويت هذه التي لجزء كبير من سكانها أصول عربية ومسلمة، توزع الشابة سمراء لقمان منشورات. وتقول للمصلين الخارجين من المسجد بعد صلاة الجمعة “صوتوا لفلسطين وليس لبايدن”.

ويرد أشخاص عدة من بينهم “بالتأكيد”.

سمراء لقمان هي من المسؤولين في حملة “تخلوا عن بايدن” في ميشيغان إحدى الولايات الرئيسية التي ترجح نتيجة الانتخابات الرئاسية، وحيث لكل صوت وزن. وهدف سمراء بسيط: إسقاط بايدن في الانتخابات التي يحاول فيها الفوز بولاية ثانية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتؤكد الناشطة اليمنية الأصل، أن الرئيس الديمقراطي “ليس فقط متواطئا في الإبادة بل يرتكب الإبادة ويمولها” من خلال توفير المساعدة لإسرائيل.

في 2020، فاز بايدن في ولاية ميشيغان في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب. إلا ان استطلاعا للرأي أظهر قبل فترة قصيرة أن بايدن يتخلف عن خصمه هذه السنة.

وتضيف لقمان “السبيل الوحيد لكي أصوت لبايدن هو في أن يعيد 30 ألف شخص إلى الحياة” في إشارة إلى عدد القتلى في حرب غزة.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بعدما شنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” هجوما غير مسبوق داخل المستوطنات الإسرائيلية أسفر عن سقوط أكثر من 1160 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية. في المقابل سقط 29410 شهداء في غزة في غالبيتهم من الأطفال والنساء بحسب وزارة الصحة في القطاع.

بايدن “أبدا”

وتحث لقمان الناخبين على عدم اختيار بايدن خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في 27 شباط/ فبراير في ميشيغان بل التصويت بورقة بيضاء أو كتابة “فلسطين حرة” على البطاقة.

ويؤكد عباس علوية الناطق باسم “انصتوا إلى ميشيغان” لوكالة فرانس برس “الهدف هو ممارسة الضغط على الرئيس لكي يطالب بوقف إطلاق نار دائم” وأن نظهر له أن الناخبين الذين ساهموا في فوزه يمكنهم سحب دعمهم له.

هذه المبادرة التي وجهت نداء لمقاطعة بايدن خلال الانتخابات التمهيدية شكلها كثيرون من بينهم ليلى العبد شقيقة النائبة الديمقراطية عن ميشيغان رشيدة طليب فلسطينية الأصل.

ويقول خبير الشؤون الاستراتيجية الديمقراطي المولود في لبنان والذي كان مدير مكتب نواب يساريين في واشنطن لسنوات عدة “ضمن هذه المجموعة تضرر الكثير من الناس مباشرة بالحرب”.

ويحذر عباس علوية من أن الديمقراطيين “قد يخسرون هذه المجموعة ليس فقط في تشرين الثاني/ نوفمبر، بل لجيل كامل ربما”.

أتى محمد العمارة الطالب في الطب البالغ 23 عاما من أصول عراقية، لحضور لقاء ديني روحاني في مدرسة.

وقد صوت الشاب في 2020 لصالح بايدن. لكنه يقول اليوم “كان ذلك أسوأ خطأ في حياتي” مؤكدا “لا يمكنك قتل 30 ألف شخص وأن تتوقع أن نصوت لك”. ويشدد على أنه حسم أمره بالنسبة لانتخابات الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر مؤكدا “لن أصوت ابدا” لبايدن بعد الآن.

لا لبايدن.. نعم لترامب؟

ومع أنها صوتت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، تؤكد الممرضة فاطمة الصغير البالغة 27 عاما أنها مستعدة للتصويت لدونالد ترامب. وتوضح “أظن أنني سأختار أهون الشرين وترامب هو أهون الشرين”.

وإزاء عدم الفهم الذي غالبا ما يثيره خيار التصويت لترامب الذي أصدر خلال ولايته السابقة مرسوما مثيرا للجدل حول الهجرة استهدف الدول الاسلامية (مازلم بان أو حظر المسلمين)، تقول سمراء لقمان إنها تدرك جيدا الرهان.

وتؤكد “نحن لسنا أغبياء. هدفي هو معاقبة بايدن. أنا نجوت من (مازلم بان) إلا أن أطفال غزة لم ينجوا من جو بايدن”.

ويقول عباس علوية متوجها إلى الذين يشككون في صوابية هذا الخيار “كيف تجرؤون على القول لي (لاحقا ستتحملون مسؤولية ما يقوم به ترامب) لا تأتوا إلي. اتصلوا بممثليكم قولوا لهم إنكم تريدون وقفا لإطلاق النار. عندما يتوقف سفك الدماء يمكننا الحديث عن التداعيات السياسية”.

في هذه المنطقة التي تعتبر مهد صناعة السيارات، يعرب الكثير من العمال وغالبيتهم أعضاء في نقابات مع ميول يسارية، عن غضبهم أيضا.

يعمل مروان بيضون في مصنع للفولاذ وهو عضو في اتحاد عمال مصانع السيارات UAW الذي أعلن دعمه للرئيس الأميركي الحالي. ويؤكد بيضون أنه “غاضب جدا” من دعم بايدن لإسرائيل وأعلن أنه سيتوقف عن المساهمة في صندوق التحرك السياسي لـUAW، لكنه سيبقى عضوا فيه.

وبقي بيضون لفترة طويلة “مؤيدا جدا للديمقراطيين” ومن كبار مناصري الحركة النقابية لكنه يفضل عدم القول كيف سيصوت في الانتخابات الرئاسية. لكنه يشدد على أن بايدن “يجب أن يستيقظ” وأن يغير سياسته إن أراد الحصول على تأييده.

لكن الإدارة الأمريكية استخدمت الثلاثاء مجددا حق الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل إقرار مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

(أ ف ب)