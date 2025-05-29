أمريكيون يعلنون الصيام 40 يوما أمام البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تضامنا مع أهل غزة

نيويورك- “القدس العربي”:

أمام مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، والتي تقع مقابل مبنى المنظمة الدولية مباشرة، أعلن عدد من الناشطين الأمريكيين تحت تجمع اسمه “المحاربون القدامى من أجل السلام” وحلفاؤهم من أصحاب الضمائر الحية، الصيام لمدة أربعين يوما تضامنا مع المجوّعين قسرا في قطاع غزة.

وقررت المجموعة، التي بدأت تنتشر عبر الولايات الأمريكية يوميا، ألا تأخذ من الغذاء إلا بمقدار 250 سعرا حراريا يوميا وهو نفس المقدار الذي يصل إلى 90 في المئة من سكان غزة.

وفي بيان وزعوه على الصحافة، أعلنت المجموعة أنها قررت الصيام لأن “أطفال غزة يموتون جوعا كل يوم”، وأن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. “وكذلك نحن نعلن الصيام لأن أموال الضرائب التي ندفعها تمول القنابل التي تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على غزة”.

وقد تحدثت “القدس العربي” مع عدد من الصائمين من بينهم مايكل فيرنر، المدير العام لتجمع “محاربون قدامى من أجل السلام”، وقد شارك في حرب فيتنام، قال: “نحن جميعا هنا لأننا نشعر بالوجع لما يجري من قتل في قطاع غزة. سنصوم أربعين يوما حيث قررنا أن نقطع ما نأخذه يوميا من غذاء إلى 250 سعرا حراريا”.

وقال إن هذا التجمع تأسس منذ شهرين، “ونحن ندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح”. وقال: “نحن الآن 600 شخص يشاركون في هذا النشاط عبر الولايات المتحدة ومنفتحون على مزيد من المشاركة”.

وقال أحد المشاركين دون ذكر اسمه، إن “المستفيد الوحيد من هذه الحرب هو مجمع الصناعات العسكرية. لا يوجد من يكسب في الحروب.. الكل يخرج خاسرا”. وأضاف: “الفلسطينيون ضحايا للإمبريالية الغربية، فالنظام الرأسمالي الغربي يعمل على ابتلاع أي مورد تقع أياديهم عليه. من سوء حظ الفلسطينيين أنهم وقعوا في منتصف الطريق لتلك الأطماع وأنا ضد كل ما يجري في الشرق الأوسط”.

واقتربت المشاركة جوي متسلر، وعرفت نفسها بأنها “محتجة ضميريا” على ما يجري في غزة وتورط حكومة بلادها في هذه الحرب. وقالت: “لقد غادرت العمل العسكري بسبب ما يجري في غزة. إن ما يجري في غزة يأتي مناقضا لكل ما تعلمته حول الأخلاق والقانون الدولي في أكاديمية القوات الجوية ومشاهدة عمق تورط بلادي في هذه الحرب. جرائم الحرب والأزمة الإنسانية في غزة دفعا بي أن أعيد التساؤل وأشك في كل ما تعلمته في علوم الحرب. أنا هنا أشارك الصائمين لأنني أقف مع ما أومن به ومع العدالة. أقوم بهذا بالرغم مما تقوم به حكومة بلادي. آمل أن ينضم إلينا العديد من الناس لنثبت لحكومتنا أن الشعب الأمريكي بغالبيته لا يؤيد حرب الإبادة التي تجري في غزة أمام العالم”.

وقال أحد المشاركين إن المجموعة ستقوم بصياغة رسالة رسمية وترسلها إلى البعثة الأمريكية التي يتظاهرون أمام مدخلها الرئيسي على شارع 45 والجادة الأولى أمام مدخل الوفود لمبنى الأمم المتحدة.

هذا هو اليوم السابع لبدء صيام المجموعة والتي تعمل على إنشاء تجمعات صغيرة في أماكن مختلفة من الولايات المتحدة، وتقصر مطالبها على وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.