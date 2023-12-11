أمريكيون يهود يدوّنون رسائل تحريضية على قذائف إسرائيلية تستهدف غزة

إسرائيل: قام مجموعة من اليهود الأمريكيين، بكتابة رسائل على قذائف المدفعية الإسرائيلية، تحرض على القتل واستهداف قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين.

وزار الأمريكيون الذين يرتدون زيا مدنيا، موقعا عسكريا إسرائيليا بمنطقة “ناحل عوز” المتاخمة لقطاع غزة، تتجمع فيه مدفعيات إسرائيلية تقصف القطاع بشكل عشوائي ودون توقف.

وقام أفراد تلك المجموعة بتدوين عبارات تحريضية على قذائف المدفعية، وأخرى تستخف بأرواح آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين يسقطون جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال أحد أفراد المجموعة رفض الكشف عن هويته، إنهم يهود جاؤوا من الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل.

وأضاف أنه قام بكتابة اسم منطقته في الولايات المتحدة على قذيفة المدفعية، فيما قام آخر بكتابة “مع وافر تحياتنا” على قذيفة أخرى.

(الأناضول)