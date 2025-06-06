أمريكي يبلغ كذبا بوجود قنبلة على طائرة للحاق برحلة إلى لوس أنجليس

رومولوس: وجه رجل أمريكي تهديدا كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من ديترويت إلى لوس أنجليس أملا في أن يساعده تأخير الطائرة التابعة لشركة “سبيريت إيرلاينز” على اللحاق بها.

وتم توجيه تهمة تقديم معلومات كاذبة عن متفجرات إلى الرجل (23 عاما).

وتسبب الاتصال الهاتفي في حالة من الاضطراب صباح يوم الخميس في مطار ديترويت متروبوليتان. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه تم إخلاء الطائرة من الركاب واستجوابهم وفحصهم مجددا. ولم تغادر الرحلة إلا بعد ست ساعات.

وقال المدعي الأمريكي جيروم جورجون جونيور إن “إطلاق هذا النوع من التهديد يقوض إحساسنا الجماعي بالأمن ويضيع موارد قوات إنفاذ القانون الثمينة”.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين ربطوا الرجل بالتهديد من خلال سجلات الهاتف. وتم اعتقاله عندما عاد إلى المطار لاستقلال رحلة أخرى ليل الخميس.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في ملف المحكمة إن الرجل “ذكر أنه أجرى الاتصال على أمل أن يؤخر الرحلة لفترة كافية حتى يتمكن من الوصول في الوقت المناسب حتى لا يضطر إلى ركوب رحلة أخرى”.

(أ ب)