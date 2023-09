أمريكي يفجر فضيحة ويدّعي ممارسة الجنس مع أوباما- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشرالمذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إعلانا عن مقابلة مع لاري سنكلير، الذي يدعي أنه دخن الماريغوانا وتورط في فضائح جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 1999.

وفي مقطع ترويجي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قام مقدم برنامج “فوكس نيوز” سابقاً بمقابلة لاري سنكلير، الذي يزعم أن “أوباما دخن المخدرات معه قبل أن يحصل بينهما وصال جنسي في عام 1999”.

ادعى سنكلير في المقابلة مع كارلسون أنه “في عام 1999، قدم أوباما 250 دولارا ثمنا لشراء الكوكايين، قبل أن يشارك في أعمال جنسية”.

ولم يرد المتحدث باسم مكتب أوباما الشخصي على الفور على طلب للتعليق.

A man who claims he had sex with Barack Obama in 1999 tells his story.

Wednesday. 6pm ET. pic.twitter.com/iDYMSww1KS

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 5, 2023