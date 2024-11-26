بوسطن: أقر رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الإثنين، بالذنب في اتهامات بالتهديد بقتل يهود وتفجير كنيس يهودي.
وقال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن القضية تعكس توجهاً متزايداً من “معاداة السامية” على مستوى البلاد، منذ بدء الحرب العام الماضي في قطاع غزة.
واعترف جون ريردون، خلال جلسة في محكمة بوسطن الاتحادية، بالذنب في التهديد بتفجير كنيس أجوداس أخيم، والتهديد بقتل أطفال، في رسالة صوتية تركها لدى الكنيس الموجود في أتلبورو، بولاية ماساتشوستس، في يناير كانون الثاني.
وجرى توجيه الاتهام إليه خلال ما وصفه وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بزيادة “مذهلة” في التهديدات الموجهة لليهود والمؤسسات اليهودية، منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1200 شخص.
وقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، ونزح معظم سكان قطاع غزة مرة واحدة على الأقل جراء الحملة التي تشنها إسرائيل رداً على ذلك الهجوم.
وقال ممثلو الادعاء إنه خلال رسالته الصوتية، التي استمرت دقيقتين، قال ريردون (59 عاماً): “إذا كان بوسعكم قتل الفلسطينيين، فيمكننا قتلكم.. أنتم تدركون أن دعمكم للإبادة الجماعية يعني أنه من المقبول أن يرتكب الناس إبادة جماعية ضدكم”.
وفي اليوم نفسه، اتصل ريردون بكنيس يهودي آخر في الولاية، وترك رسالة صوتية يهدد فيها “بقتل جميع اليهود ودهس أطفالهم على الأرض”، وفقاً لوثائق الاتهام.
وألقت الشرطة المحلية القبض عليه في يناير كانون الثاني، بعد مكالماته إلى المعابد اليهودية، ووجّه المدعون الاتحاديون اتهامات إليه بعد ذلك بفترة وجيزة.
(رويترز)
الله سخر لأهل فلسطين من يدافع عنهم
ولله جنود السموات والأرض
سبحان الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أمريكي يقرّ بالذنب في التهديد بتفجير كنيس.. ووزير العدل: زيادة “مذهلة” في التهديدات الموجهة لليهود.
هذا الرجل اعترف بما فعل، وماذا فعل؟ هدد فقط، ولم ينفذ الجريمة، ولم يقتل أحدًا. ومع ذلك، أصبح معاديًا للسامية بمجرد هذا التهديد. خرج علينا وزير العدل الأمريكي حزينًا كل الحزن على الزيادة المذهلة في التهديدات الموجهة لليهود ومعاداة السامية. يا خرابي! كل هذا حدث؟ يا حرام!
طلبي من وزير العدل الذي يتألم للظلم أن يفتح شباك العدل، وينظر أولًا ناحية غزة، ثم إلى لبنان، وبعد ذلك إلى العراق، وسوريا، واليمن، والسودان، ثم إلى المنطقة بأكملها. ماذا فعلتم بها أنتم أولًا، وبعد ذلك الغرب المنافق؟ وآخر شيء، المدللة ست الحسن والجمال: إسرائيل.
ماذا فعلتم بهذه المنطقة من خراب ودمار وفساد؟ لقد استنزفتم مواردنا وهدمتم مساجدنا فوق رؤوس المصلين، كما هدمتم كنائس المسيحيين فوق رؤوس الجميع، ولم يتحرك أحد. شعبٌ كامل يُباد ويموت بقنابلكم، ومن لم يمت بالقنابل، يموت من قلة الطعام. ( 1 )
القنابل التي تم ضرب عالمنا العربي بها، لو قامت الآن حرب عالمية، لن تكون أكثر عنفًا مما تعاني منه هذه المنطقة. ولكن سبحان الله، العالم العربي اعتاد على الدمار والخراب، وعندما نرى ما تفعلونه انتم عندما يلحق الخراب والدمار بلادكم ، نحن متعودون ندرك أن معاناتنا أصبحت قاعدةً لا استثناء ( 2 )
يهود العالم أجمع عليهم بوقف الدعم إلي الكيان الصهيوني الإجرامي الذي لا ولن يمثل القيم الإنسانية للديانه اليهودية المحترمه
نعم الاباده الجماعيه لأبناء فلسطين الابيه تشكل وصمه عار علي من يدعم الكيان الصهيوني الإجرامي الوحشي
نشكر يهود أمريكا بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم تتحرر فلسطين من الغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكلنبيريطنوفرنسيالماني المتطفله علي ثروات البلاد واستبعاد العباد…
هناك الكثيرين من اليهود يرفضون وجود هذا الكيان الصهيوني
الذي استغل نكبه اليهود من أجل صناعه نكبه فلسطين الابيه