سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكي يهاجم فتاة عراقية بسبب ملصق “غزة حرة”- (فيديو)

4 - فبراير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

تعرضت فتاة عراقية لهجوم من رجل أمريكي في مدينة نيويورك، بسبب ملصق يحمل عبارة “غزة حرة” على حاسوبها المحمول.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو التقطته الفتاة أثناء تواجدها في مطعم على ما يبدو، حيث بدأ رجل بمضايقتها، طالبا منها أن تزيل الملصق عن حاسوبها، وهدد بالاتصال بالشرطة.

واتهمت الفتاة الرجلَ بأنه يتحرش بها ويضايقها، وردّت عليه بالقول: “أريد أن يكون شعبي حرا”.

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