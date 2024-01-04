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أمريكي يهاجم قاضية في المحكمة بعد أن رفضت طلبه بإفراج مشروط- (شاهد)

4 - يناير - 2024

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أنقرة: هاجم المتهم ديوبرا ريدين، أثناء محاكمته على قاضية، إثر رفضها طلب الإفراج المشروط، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، عقدت جلسة استماع في القضية التي يحاكم فيها ريدين بتهمة الاعتداء ضربا على شخص.
القاضية ماري كاي هولثوس رفضت طلب الإفراج المشروط عن ريدين، الذي لديه 3 سوابق جنائية.
هبّ ريدين من كرسيه ووثب على المنصة، وهاجم القاضية هولثوس.
وبينما كانت القاضية هولثوس مختبئة تحت المنصة، تدخلت قوات الأمن وسحبت ريدين بعيدا عنها.

وذكرت السلطات أن القاضية وحارس أمن أصيبا في الحادثة.
المشاهد التي التقطتها عدسات الكاميرات، باتت حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة “لاس فيغاس ريفيو جورنال”، فإن ريدين بدأ يمثل أمام القضاء إثر اتهامه بالاعتداء على شخص عام 2023.
وأحيل ريدين أثناء محاكمته إلى الوحدات المختصة لتحديد ما إذا كان مستقرا عقليا أم لا، وتقرر حينها أنه يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة.
وفي نوفمبر 2023 اعترف المتهم ديوبرا ريدين بالجريمة التي ارتكبها.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 8:43 ص

    هذا هو وجه أمريكا الحقيقي يا رفيقي 🇵🇸✌️

    رد

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