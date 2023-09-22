سياسة | دولي

أمريكي يواجه تهما تتعلق بنقل معلومات سرية إلى إثيوبيا

منذ 56 دقيقة

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واشنطن:  قال ممثلو الادعاء إنه جرى إلقاء القبض على موظف متعاقد مع الحكومة الأمريكية للعمل في وزارتي العدل والخارجية في تهم تجسس تم الكشف عنها يوم الخميس وتتضمن نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه تم توجيه اتهامات إلى أبراهام تيكلو ليما (50 عاما) على صلة بشكوى تعود لأواخر أغسطس/ آب وتم الكشف عنها يوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أنه يواجه ثلاث تهم تشمل “نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني”.

ولم يذكر ممثلو الادعاء إثيوبيا بالاسم لكنهم قالوا إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها وكان مواطنا لها في السابق. ووصفت وزارة العدل ليما بأنه “مواطن أمريكي متجنس من أصل إثيوبي”.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى ممثل عن ليما.

وذكرت وزارة العدل أن ليما استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز استخبارات دولة أجنبية.

وقد تصل عقوبة تهمتي التجسس إلى الإعدام أو السجن لفترة تصل إلى مدى الحياة، أما تهمة الاحتفاظ المتعمد فعقوبتها القصوى السجن لعشر سنوات.

(رويترز)

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