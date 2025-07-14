أمر قضائي يمنع نجل أغنى أغنياء الجزائر من التصرف في شركاته

الجزائر- “القدس العربي”:

أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون. ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته.

وبتاريخ 9 يوليو 2025، أصدر بنك الجزائر، مذكرة رسمية موجّهة إلى المديرين العامين للبنوك تتضمّن تعليمات صارمة بمنع التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك استناداً إلى أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وأوضحت المذكرة، التي تحمل توقيع المديرة العامة للصرف، أنه تم إخطار بنك الجزائر بمحضر إشعار صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يتضمن تنفيذ أمر قضائي صادر بتاريخ 3 يوليو 2025. وبموجب هذا الأمر، يُمنع عمر ربراب من ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت طبيعته، سواء بصفته مسيّراً أو مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة له علاقة بها.

وبناء على ذلك، أبلغ بنك الجزائر كافة البنوك بوجوب التوقّف عن تنفيذ أي عملية يشرع فيها عمر ربراب، وذلك “إلى غاية إشعار جديد”، التزاماً بما جاء في القرار القضائي المذكور. وشددت المذكرة على ضرورة “الاحترام الصارم” لهذا الإجراء من طرف البنوك، كما أكدت أن أي مراسلة أو طلب يتعلق بهذا الأمر يجب توجيهه مباشرة إلى السلطات القضائية المختصة.

وكانت أخبار قد حامت قبل أيام، حول تعرض عمر ربراب، عضو مجلس إدارة مجموعة سيفيتال، للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات. لكن رجل الأعمال نفى لعدد من وسائل الإعلام صحة ذلك، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه في أي لحظة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، ولم يتم منعه من المطار.

وكان عمر ربراب يشير إلى مقال نشره موقع “أفريك إنتليجنس”، تحدث عن استجوابه من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي وعن نزاعه مع إخوته حول ثروة والده يسعد ربراب التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس. وقال إن هذا الموقع معروف بعدائه للجزائر وهو يحاول زعزعة استقرار مجمع سيفيتال، على حد قوله.

ويذّكر هذا الإجراء في حق عمر ربراب، بآخر شبيه اتخذ في حق والده في أيار/ مايو 2023، أصدر بموجبه قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر، قرارا بمنع رجل الأعمال يسعد ربراب من ممارسة أي نشاط يتعلق بمؤسسة “سيفيتال” التي يمتلكها.

وتم الكشف عن هذا القرار في مراسلة للغرفة الوطنية للموثقين دعت فيها بشكل مستعجل لتبليغ كافة الموثقين بالقرار وأمرهم بضرورة الامتثال لمضمونها والامتناع عن تحرير أي عقد أو تصرف مشمول بأمر المنع. ونصّ قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 18 أيار/ مايو على منع ربراب يسعد من ممارسة أي أنشطة تجارية أو أي وظائف أو مهام بصفته مسيرًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة وأي عمل من أعمال التسيير الخاصة بالشركة ذات الأسهم “سيفيتال” وجميع الشركات التابعة لها، إلى غاية صدور أمر مخالف.

وقبل ذلك، كان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد وضع الرئيس السابق لمجموعة “سيفيتال”، يسعد ربراب تحت نظام الرقابة القضائية، ما يمنعه من السفر. وجاء هذا القرار في إطار تحقيق ابتدائي يتعلق بشبه معاملات غير قانونية أجرتها مجموعة “سيفيتال” مع كيانات مقرها في الخارج وفق نفس المصدر.

وكان ربراب في سنة 2022، قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع “سيفيتال” وخروجه للتقاعد، مسلما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه. كما قرر قبل ذلك، حلّ المؤسسة الناشرة لجريدة ليبرتي، إحدى أبرز الصحف الفرنكوفونية في البلاد، والتي تميزت بخطها النقدي وكانت تدافع عن ربراب في خلافاته المتكررة مع السلطات. وسبق لرجل الأعمال سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في كانون الثاني/ يناير 2020 بعد إدانته.

واللافت أن السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.

وفي السنوات الأخيرة، تم تناقل العديد من الأخبار حول خلافات الأسرة الأغنى في الجزائر، في وقت لم يتحدث يسعد ربراب علنا عن ذلك، حيث يكتفي بالحد الأدنى من الظهور في المناسبات. وكان آخر ظهور علني له في جنازة لونيس حميطوش أحد أكبر رجال الأعمال في الصناعات الغذائية، حيث أدى واجب العزاء لعائلته.