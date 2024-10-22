أمسية تضامنية عربية مع غزة ولبنان في لندن

لندن- “القدس العربي”: اختتمت منصة وملتقى العرب في بريطانيا، مساء الاثنين، لقاءها السنوي الثاني تحت شعار متحدون لأجل غزة ولبنان؛ حيث تم تكريم الشخصيات الفائزة بجائزة الشخصية العربية المتميزة لعام 2024، وجمعت التبرعات عبر مزاد علني على عدد من اللوحات للفنانة بيسان عرفات لصالح مشاريع منظمة العمل من أجل الإنسانية (Action for humanity) في غزة ولبنان.

وتم إطلاق مشاريع لخدمة الجالية العربية وهي تأسيس إذاعة ناطقة بالعربية، ويوم وظيفي للشباب ويوم آخر للعناية باللغة العربية.

وقدم عدد من ضيوف الشرف الجوائز لمستحقيها، باسم ملتقى العرب في بريطانيا، وكان ترتيب تقديم الجوائز لمستحقيها كما يلي:

– جائزة د.غادة الكرمي قدمها أ.صباح المختار

– جائزة د.عمر مفيد مخللاتي قدمتها النائبة البرلمانية ابتسام محمد

– جائزة الفنان لوكي قدمها الفنان رشيد غلام

– جائزة الإعلامي أحمد الناعوق قدمها عمدة ويستمنستر السابق حمزة تاوزال

– جائزة الناشطة لبان محمد قدمتها الفنانة بيسان عرفات

وتناوب ممثل ملتقى العرب في بريطانيا د.محمد الحاج علي ورئيس منصة العرب في بريطانيا عدنان حميدان على تقديم جوائز ضيوف الشرف، وهم:

– ابتسام محمد

– صباح المختار

– رشيد غلام

– محمد الكندري

– عمر الثويني

– يحيى حوى

– إحسان بنعلوش

– أسامة المليكي

– هيفاء جوهر

– نانسي العربي

– يوسف الحلو

– حمزة تاوزال

– بيسان عرفات

– إبراهيم خضرة

وبعد الافتتاح الرسمي والوقوف دقيقة صمت احتراما لأرواح شهداء غزة ولبنان، تحدث رئيس منصة العرب في بريطانيا عدنان حميدان شاكرا الحضور على دعمهم ومساندتهم قائلا: ( نجتمع هنا اليوم للعام الثاني على التوالي، لنوثّق عرى ترابطنا ونشد من أزر بعضنا، في ظل إبادة همجية يشهدها أهلنا في غزة العزة وقد امتد الجرح ليصل إلى لبنان الأرز… وما باقي مدننا عن ذلك ببعيدة للأسف الشديد).

وأضاف حميدان: (نحاول هنا نحن العرب في بريطانيا من قلب عاصمة الضباب لندن و تحت هذا السقف أن نرفع صوتنا عاليا موحدا ليعلو فوق كل سقف رفضا لهذا الظلم واستنكارا للخذلان الذي وصل حد التواطؤ في جريمة الإبادة التي تشهدها غزة).

بينما أشار ممثل ملتقى العرب في بريطانيا د.محمد الحاج علي في كلمته إلى أهمية هذه اللقاءات في توحيد جهود البريطانيين العرب وتنسيقها قائلا: ( ملتقى العرب في بريطانيا هو مظلة لكل البريطانيين آلعرب لتشبيك العلاقات وتوطيدها ودعم قضايانا العادلة و الوقوف معا في الحفاظ على هويتنا مع حسن الاندماج في المجتمع المحيط بنا).

أما الرئيس التنفيذي لمنظمة (العمل من أجل الإنسانية) فتحدث عن ضرورة استمرار الضغط السياسي لوقف إطلاق النار جنبا إلى جنب مع العمل الخيري في مساندة غزة، محذرا من حديث بوريس جونسون عن الخطر الذي تواجهه الحضارة الغربية إذا تم وقف تصدير السلاح للاحتلال.

أكثر من 230 عربيا وعربية اجتمعوا من مختلف المدن البريطانية وسط لندن ليشهدوا هذا اللقاء السنوي الذي تقيمه منصة وملتقى العرب في بريطانيا إحياء للذكرى الثانية لتأسيسها وتحت شعار دعم غزة ولبنان، ويذكر أن لقاء العام الماضي كان مخصصا لإغاثة ضحايا زلزال سوريا وتركيا.