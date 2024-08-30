أمسية تكريمية للشحرورة صباح في بيروت في ذكرى رحيلها

بيروت – «القدس العربي»: لمناسبة مرور عشر سنوات على رحيل الشحرورة صباح، التي غابت عن عالمنا في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفـــــمبر 2014، توجّه الفنانة اللبنانية الشابة ألين لحود تحية تقدير وتكريم للأسطورة صباح، التي صنعت مجد الأغنية اللبنانية مع كبار عمالقة الفن اللبناني وتركت إرثاً فنياً في الغناء والتمثيل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي لا ينسى، عبر إحيائها أمسيتين فنيتين بعنوان «أيام اللولو» في صالة السفراء في كازينو لبنان يومي الثامن والتاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يصدح صوت ألين لحود في هاتين الأمسيتين المنتظرتين في مجموعة من أجـــــــمل أغنيات صباح التي ألفناها واختزنتها ذاكرتنا الجميلة، والتي ستلهب مشاعر الجمهور حنيناً وشــــوقاً للصبوحة، التي طبــــــعت الساحة الفنية اللبنانية والعربية بأجمل الاستعراضات الفنية والأغنيات. كما سيشارك الفنان الــــكوميدي باسم فغالي في تكريم الشحــــــرورة، حيث سيستعرض بحضوره أجمل الاطلالات التي اشتهرت بها أيضاً بأزيائها وأناقتها وذوقها.

وفي المناسبة، شدت ألين لحود حماسة الجمهور إلى هذه الأمسية التكريمية عبر نشرها البوستر الرسمي، الذي توسطته صورة الشحرورة صباح، وأرفـــــقته بتعليق جاء فيه: «تُعيد ألين لحود، إلى جانب الفنانة ساندي مطر وباسم فغالي، حياة صباح الشهيرة وموسيقاها وأزياءها إلى المسرح، وهذه الأمسيَة، من إخــــــراج روي الخوري، الذي وعد أن تكون أسطورية مثل الشحرورة صباح نفسها، كما أنها بمثابة احتفال صادق، بإرث الصبوحة الفني وموسيقاها الـــــخالدة».