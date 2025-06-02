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أمل عرفة عضو لجنة تحكيم في مهرجان “روتردام للفيلم العربي” وتوجّه رسالة حب- (صور)

منذ 49 دقيقة

أمل عرفة

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

اختارت الفنانة السورية أمل عرفة توجيه رسالة حب وعطاء من قلب أوروبا إلى محبيها بقولها “من هولندا… كل الحب”.

ونشرت عرفة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور التي التقطتها أثناء تواجدها في العاصمة الهولندية لمشاركتها رسمياً كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان “روتردام للفيلم العربي” إلى جانب كل من الفنانة السعودية فاطمة البنوي، والمخرج والمنتج المغربي خليل بنكيران، وبدت في هذه الصور متألقة في إطلالة شبابية عصرية نالت إعجاب واستحسان المتابعين.

 

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ويحتفل مهرجان “روتردام للفيلم العربي” الذي يعتبر من أبرز الفعاليات السينمائية المخصصة للفن العربي في أوروبا بمرور 25 عامًا على تأسيسه، وسيصار إلى عرض 37 فيلمًا من مختلف الدول العربية، في خطوة تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والفني في العالم العربي وتعزيز جسور الحوار بين السينما العربية والجمهور الأوروبي.

كما تحمل دورة المهرجان طابعًا مميزًا واستثنائياً كونه يحتفي بأم كلثوم “كوكب الشرق” وبمجموعة من رائدات الفن السابع في الوطن العربي، عبر تسليط الضوء على دور المرأة وإنجازاتها في السينما العربية ضمن برنامج متنوع يشمل أفلامًا وندوات وعروضًا.

وكانت أمل أطلقت على قناتها الرسمية على تطبيق “يوتيوب” منذ نحو شهر ونصف الشهر أغنيتها “في سر غريب بهالبلد” من إنتاج شركة الأمل، وكلمات وألحان الموسيقار رضوان نصري، وإخراج الفيديو كليب خالد عثمان، والتصميم الجرافيكي بيان شربجي.

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