أمل مرقس تغني بحضور وزير الثقافة الإيطالي وممثلين للفاتيكان

بيروت – «القدس العربي»: أحيت المطربة الفلسطينية أمل مرقس التي بات لها حضور واسع على صعيد العالم، حفل عيد الميلاد الرسمي في إيطاليا. وقدمت أغنياتها بمرافقة الأوركسترا السمفونية الوطنية الإيطالية بقيادة المايسترو الإسباني ديفيد خيمينيز، وتولّى التلفزيون الإيطالي إنتاج الحفل.

وكانت الفنانة مرقس تلقّت دعوة من مؤسسة القديس فرنسيس في مدينة اسيزي في إيطاليا للمشاركة في حفل عيد الميلاد المجيد، وهو الحفل الموسيقي التقليدي الرسمي في إيطاليا. ورعت الحفل رئيسة البلدية ومقاطعة، وبحضور وزير الثقافة الإيطالي وشخصيات رسمية ورجال دين من الفاتيكان، ودير القديس فرنسيس وجمهور واسع.

ورافقت الأوركسترا صوت أمل مرقس بتوزيعات سيمفونية لأغنيتها «يوميات جُرح فلسطيني» من كلمات الشاعر محمود درويش وألحان نزار زريق. وكذلك في أغنية «نيران المجوس» من كلمات الشاعر توفيق زياد وألحان الفنان نسيم دكور. كما وقدمت أغنية «عَيَد الليل» دويتو باللغتين العربية والإيطالية مع مغنية الأوبرا ياكاترينا بوكوڤا وجوقة الأوركسترا الوطنية. وتضمّن البرنامج أغنيات وموسيقى كلاسيكية عالمية. ورافق الفنان الفلسطيني وعازف القانون فراس زريق الأوركسترا على آلته، وشارك في الإدارة الفنية. وكذلك جرى إحياء حفلين كبيرين في قاعة بازيليكا القديس فرنسيس، وفي المدينة الأثرية التي يعود بناؤها للقرن الثالث عشر.

وقدمت رئيسة بلدية أسيزي وسام المدينة للفنانة أمل مرقس والفنان فراس زريق، خلال غداء إحتفالي للمشاركين في قاعة الفاتيكان في اسيزي. ومدينة أسيزي هي المدينة التوأم لبيت لحم رسمياً.

وبُثّ الحفل على شاشة التلفزيون الإيطالي RAI صباح ومساء عيد الميلاد المجيد في 25/12/2024، وذلك إثر إلقاء البابا فرنسيس كلمته الخاصة بالميلاد ورأس السنة. ويُعرف أنّ أمل مرقس كانت قد تعاونت في السابق مع التلفزيون الإيطالي في أمسيات مميزة مثل يوبيل العائلة في الفاتيكان. وحفل رسمي لإعلان بادري پيو قديساً. واستضافها التلفزيون في حوارات ثقافية وفنية. كما ولها تعاونات فنية مع فرق وفنانين إيطاليين. وكان للفنانة مرقس جولة فنية واسعة في ايطاليا في ايلول من هذا العام، حيث شاركت في مهرجان صيف مدينة مارتينا فرانكا في مقاطعة بوليا. وتعاونت في هذه الجولة مع عازف البيانو الإيطالي اليسندرو بيو. وبعدها قدمت أربعة عروض كبيرة مع فرقتها الموسيقية بالتعاون مع بلدية مدينة باري، في مسرح البلدية العريق، نظّمت الجالية الفلسطينية في إيطاليا هذه الحفلات، بمشاركة تنظيمية من حركات ايطالية ناشطة دعماً للقضية الفلسطينية ولوقف الحرب على غزّة. وفي مدينة نابولي وبتنظيم من البلدية وحضور جمهور غفير فاق 6 آلاف، أحيت مرقس حفلاً في ساحة «ايكس پاسي ناتو» حمل عنوان «الحياة لغزة». حضر الجمع الغير تعبيراً عن مشاعره مع ما يعيشه أهل غزّة من موت وجوع وتشرّد. ورفعوا الصوت احتجاجاً على العدوان المستمر، والحرب وقتل الأبرياء. وتنادوا للتعاون على جمع إغاثة طبية للقطاع المنكوب.

يُذكر أن الفنانة أمل مرقس ختمت هذا العام في وطنها حيث أحيت حفلاً ملتزماً بأجواء ميلادية في مسرح اللاز الذي أفتتح مجدداً في عكا يوم الجمعة 27/12/2024 .