أمل مرقس تغني للمرأة والأم والأرض في حيفا أغنيات خاصة وأخرى من موروث الجليل والخليل

بيروت – «القدس العربي»: كعادتها في كل عام تدعو الفنانة الفلسطينية أمل مرقس محبيها للتلاقي في حفل تحتفي خلاله بمناسبات يجمعها شهر آذار/ مارس. هي مناسبات ثلاث تغني لها من القلب وإلى القلب مباشرة، حيث تجمع المرأة والأم والأرض. «نعنع يا نعنع» هو عنوان الحفل الذي سيقام في 22 الشهر الجاري في غاليري فتوش في حيفا الساعة الثامنة والنصف مساء.

يتضمن باقة من أغنيات أمل مرقس الخاصة، وأغنيات من الموروث الشعبي الفلسطيني والعربي. أغنيات تواكب العصر وتربط بين الأجيال وتحتفي بـ»اُمنا والمرأة والأرض»، كما ورد في دعوة مرقس لمحبيها.

يقود الفرقة الموسيقية في هذا الحفل الدكتور وسيم عودة عازفاً على العود، إلى جانب كل من تامر عمري على البيس، جميل بشتاوي ناي، نايف سرحان ايقاع، حمودي شلاش كمان. وتتألف جوقة الغناء المرافقة من يارا زريق، وشهد حوشان، ورزان هريش.

ومن الأغنيات الجديدة التي ستؤديها في الحفل من الموروث الشعبي لنساء منطقة الخليل أغنية عنوانها «دب العسكر». أعدّت هي الكلمات للغناء ووزعها موسيقياً فراس زريق وجاء فيها: دَب العسكر على باب الخان … قلبي اِنقَبض … وتُمي مَرَر … ومنين أَجيب هداة البال … خيلك يا عسكر… من القنطرة تُعُبُر … وعد الحبايب … يا خيط الصوف… صبرك علينا… لدروب بتغدر… إن كان الدرب طويلة… بنعذر… وإن كان فراق… والله والله لا نصبر وان كان فراق ولله ما نصبر.

يُذكر أنه خلال حرب «سفربرلك» كانت الأمهات يربطن خيطان الصوف المصبوغة باللون النيلي ليتعرفن على أولادهن بعد الهجيج والحرب.

ومن أغنياتها الخاصة ستؤدي «الصبر» من اعدادها، وهي من موروث الأغنيات النسائية الشعبية في منطقة الجليل، وفيها: «الصبر يا مبتلي الصبر يا أيوب… والصبر جبتو معي حتى ينمحي المكتوب… الصبر جِبتو معي من يوم هجرتنا… وحجارة الدار تبكي فرقتنا… دمعي على خدي شبه السيل حابس… وشبه السيل بالوديان حابس… أمانة يا يما إن متت حطوني بنواعش… واقبروني بالوطن ع دروب الاحباب».

وتستعد أمل مرقس في نهاية الشهر الجاري للسفر إلى الولايات المتحدة لإحياء حفلات في إطار مهرجان الربيع، والذي تقيمه الجاليات العربية في نيويورك.

ويتضمن المهرجان عدداً من ورشات العمل منها الخاص بالأغنية الفلسطينية، والشعر الغنائي والتلحين.

وتُقدّم محاضرة عن الأغنية الشعبية كوثيقة تاريخية، وينبوع إلهام للأغاني الجديدة. وتتحدث عن ايقاعات الأغنية الشعبية، ومقاماتها في فلسطين وبلاد الشام.

كما وتشارك في ورشة عن الشعر العربي الفلسطيني في الأغنيات الجديدة التي قدّمتها وتلك التي قدّمها غيرها من الفنانين.

وتختم زيارتها إلى نيويورك بحفلين غنائيين تحييهما في مركز «اشوكان» حيث ينعقد مهرجان الربيع وذلك في السادس من الشهر المقبل.