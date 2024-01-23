أمم أفريقيا.. المغرب يسعى لتأمين قمة المجموعة أمام زامبيا

أبيدجان: يسعى المنتخب المغربي لضمان صدارة المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويلعب المنتخب المغربي ضد نظيره الزامبي غدا الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى في نفس التوقيت بين منتخبي تنزانيا والكونغو الديمقراطية.

ويتربع منتخب المغرب على الصدارة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على تنزانيا 3 / صفر، قبل أن يفقد نقطتين ثمينتين، وفرصة التأهل المبكر، بعدما انقاد إلى التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1 / 1.

في المقابل، يتقاسم منتخبا زامبيا والكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد نقطتين لكل منهما، في حين يتذيل منتخب تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

وبقيادة مدربه وليد الركراكي، يسعى منتخب المغرب، الفائز بالمركز الرابع في كأس العالم 2022، لتحقيق اللقب الثاني له في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية بعدما فاز بنسخة عام 1976 في الأراضي الإثيوبية، حيث يتعطش الجمهور المغربي للتاج القاري، بعدما أبهر “أسود الأطلس” الجميع في مونديال قطر.

ويزخر المنتخب المغربي بالعديد من النجوم في صفوفه، وعلى رأسهم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وحكيم زياش، مهاجم غالطة سراي التركي ولاعب تشيلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي سابقا، ويوسف النصيري، هداف إشبيلية الإسباني، دون نسيان العملاق ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، وعز الدين أوناحي، لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، وسفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد.

في المقابل، يحاول منتخب زامبيا التمسك بآماله في التأهل للدور المقبل للبطولة التي توج بها عام 2012 في الغابون وغينيا الاستوائية.

ورغم صعوبة المهمة، فإن الفريق الزامبي يأمل في أن يحقق المفاجأة أمام المنتخب المغربي، الذي سيدخل مهاجما منذ البداية بهدف حسم اللقاء وتأكيد صدارته للمجموعة، وهو ما يمكن أن يمنح المنتخب الملقب بـ(الرصاصات النحاسية) فرصة تهديد مرمى بونو في ظل الضغط الهجومي الكبير والمتوقع من جانب عناصر “أسود الأطلس” في تلك المباراة.

(د ب أ)