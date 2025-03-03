أمم الجنوب وعالم الغد بعد أوكرانيا وفلسطين

تتلاحق التطورات السياسية في العلاقات الدولية وعلى رأسها ما يجري في فلسطين وأوكرانيا، حيث تريد الدول الكبرى اقتطاع أراض في الحالة الأولى، أو القضاء على حلم إقامة دول مشروعة بحكم القانون الدولي في الحالة الثانية. وهذه التطورات بدأت تحتم على دول الجنوب ضرورة تطوير الأمم المتحدة لمواجهة عودة إمبريالية القرن التاسع عشر في القرن الواحد والعشرين، أو على الأقل تعزيز التجمعات الإقليمية، لتكون سدا أمام اعتداءات غير مرتقبة.

ويردد الكثير من المحللين المختصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ما يعتبرونه فشل منظمة الأمم المتحدة إرساء في السلام في العالم وتطبيق القانون الدولي. غير أن هذه الأطروحة تبقى قاصرة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل المنطقية جدا، ويمكن إجمالها في عاملين، الأول وهو التجربة القصيرة للأمم المتحدة، مقارنة مع تاريخ الإنسانية المليء بالحروب ونهج سياسة الغاب، حيث إن الأمم المتحدة هي أول محاولة حقيقية بعد عصبة الأمم لتنظيم عالم معقد يعيش على برميل بارود، بسبب النزاعات الدينية والحدودية، وحول الثروات الطبيعية. ويتجلى العامل الثاني في أن شكل الأمم المتحدة الحالي هو نتيجة لعالم بعد الحرب العالمية الثانية في وقت كانت نسبة من دول العالم تحت الاستعمار، وبالتالي لا يعكس الخريطة السياسية العالمية الحالية.

ومنذ أكثر من عقدين، بدأت دول الجنوب تنادي بضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتعكس الخريطة الجيوسياسية العالمية الحقيقية في وقتنا الراهن، ولتحمي الدول الضعيفة من قرارات القوى الكبرى. ويتضاعف هذا في ظل عودة الممارسات الإمبريالية، التي كان الجميع يعتقد أن الزمن قد تجاوزها. إن ما يحصل في أوكرانيا وفلسطين يعد ناقوس خطر، قد يكون مقدمة لعالم ستكون كلمة الفصل لمن يمتلك القوة العسكرية الكافية لهزيمة الآخر، أو لترهيب الآخر. وعلاقة بأوكرانيا، رغم ارتكاب مختلف الرؤساء الذين تناوبوا على الحكم في كييف أخطاء كبيرة، لأنهم سقطوا في فخ الغرب، الذي أراد استنزاف روسيا من خلال توظيفهم، لا يمكن قبول سيطرة موسكو بالقوة على شرق أوكرانيا، إقليم دونباس، رغم وجود غالبية من السكان مرتبطين بالدولة الروسية. إذ يبقى الحل الذي راهنت عليه روسيا، رغم ما تقدم من حجج مقنعة خاصة بحماية أمنها القومي، هو تطبيق مبدأ القوة ومبدأ الغاب.

وفي الحالة الفلسطينية، بينما كان العالم يريد حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي عبر إقامة الدولة الفلسطينية، تظهر فجأة أطروحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم قطاع غزة إلى منطقة تابعة للولايات المتحدة على شاكلة جزر أمريكية في المحيط الهادئ، والترخيص لإسرائيل ضم الضفة الغربية، وهذا يعني القضاء نهائيا على حل الدولتين الذي تنص عليه الأمم المتحدة. ستنجح موسكو في ضم شرق أوكرانيا، لأن الغرب لا يهمه كثيرا مصير هذا البلد، وبدأت دول مثل ألمانيا تقبل بضم روسيا لأراضي الشرق. وعمليا، اعتاد الغرب على التعامل مع التغيير الحاصل في الحدود بين الدول منذ أكثر من قرنين، حيث تغيرت مساحة غالبية الدول الأوروبية واندثرت بعضها وظهرت أخرى. ويختلف الأمر في قضية فلسطين، لأن هذه المنطقة لديها صفة القداسة الدينية تجعل المسلمين قاطبة يرفضون التخلي عنها أو إلحاقها بدولة أخرى. من الناحية العملية، من الصعب تكرار استعمار القرن التاسع عشر، لأن الكثير من دول العالم تتوفر على جيوش قادرة على تنظيم مقاومة شرسة ضد المحتل. إلا أن المستقبل قد يحمل مفاجآت، ومنها القدرة على اقتطاع مساحات من دولة معنية في حالة عدم السيطرة عليها. وهو السيناريو الذي يحصل في العراق وسوريا واليمن وفلسطين، والآن في أوكرانيا. والدول الكبرى قادرة على اقتطاع أجزاء من الدول، ولن يحدث هذا من دون تعرضها لخسائر جمة.

الحل الوحيد والعملي أمام دول الجنوب هو الانتقال إلى التكتلات العسكرية، في مواجهة التهديدات الخارجية التي يشهدها العالم الآن مثل أوكرانيا وفلسطين

هذه التطورات المقلقة قد تؤدي إلى سيناريوهين، الأول وهو تدمير الأمم المتحدة، وقد تصبح هيئة متجاوزة، كما وقع لسابقتها عصبة الأمم، وقد يدخل العالم وقتها في مرحلة من الفوضى في العلاقات الدولية، ويبقى السيناريو الثاني هو فرضية إعادة النظر في دور الأمم المتحدة، بمعنى إصلاحها لتكون صمام الأمان في وجه مغامرات مثل الكيان الصهيوني وروسيا وحاليا الولايات المتحدة، مع القرارات الغريبة للرئيس ترامب، كما يريد أن يفعل في قطاع غزة. وتطالب دول الجنوب منذ أكثر من أربعة عقود بإصلاح قانون الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي. ولا تشير معطيات الواقع إلى إصلاح قريب للأمم المتحدة، لكي تطبق القانون الدولي لأن الدول الكبرى تريد الحفاظ على قوتها في مجلس الأمن للدفاع عن مصالحها. وعليه، مسار إصلاح الأمم المتحدة يتطلب مزيدا من الوقت وأساسا التضحيات، وأزمات كبرى، بحكم أن الأزمات الكبرى هي التي تدفع إلى التوافقات الدولية، فقد ظهرت عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، وظهرت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يفترض ظهور أمم متحدة في حلة جديدة بعد انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي وظهور قوى جديدة من الجنوب.

ويبقى الحل الوحيد والعملي أمام دول الجنوب هو الانتقال إلى التكتلات العسكرية، في مواجهة التهديدات الخارجية التي يشهدها العالم الآن مثل أوكرانيا وفلسطين. ولعل المحفز في هذه الاستراتيجية هو نجاح بعض دول الجنوب في صنع الحد الأدنى من احتياجاتها من العتاد الحربي قادرة على حماية نفسها مثل إيران واخرى على حماية محيطها ودول أخرى مثل تركيا، ثم وجود تجمعات إقليمية ذات صبغة سياسية واقتصادية ستسهل الانتقال إلى التكتل العسكري. ولعل التجربة الأوروبية تشكل درسا، فبعد قرار واشنطن مع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، فرض حل في الحرب الروسية – الأوكرانية ولو على حساب وحدة أوكرانيا، ها هي أوروبا تضع بجدية هذه المرة تطوير اتحاد عسكري لمواجهة روسيا. إذا كانت بعض دول الغرب، وهي المنضوية تحت لواء الحلف الأطلسي، تخاف مما قد يحمله المستقبل، فكيف بأمم الجنوب.

كاتب مغربي