سياسة | عربي | فلسطين

أمنستي: “العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة” تجري في قطاع غزة

منذ 10 دقائق

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باريس: أعربت منظّمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير الثلاثاء عن أسفها لأنّ “العالم يتفرّج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية” ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّه “منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتفرّج العالم عبر شاشاته مباشرة على الهواء على إبادة جماعية. لقد شاهدت الدول، كما لو أنّها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحقّ عائلات بأكملها تضمّ أجيالا عدّة، وتدمّر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.

(وكالات)

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