«أمنيتي أن أحمل حقيبتي»… طلاب غزة يحلمن بالعودة لمدارسهم

غزة ـ «القدس العربي»: ضيعت حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على جنى ياسين (8 أعوام) فرصة الالتحاق بالصفين الثاني والثالث الابتدائي، فيما تأمل العودة إلى مدرستها في منطقة النصر في مدينة غزة.

وتقول الطفلة النازحة مع أسرتها إلى خيمة بمنطقة مواصي خان يونس: «نفسي أرجع إلى مدرستي، لكي أقرأ وأكتب، وأرى معلماتي وأصدقائي».

وأشارت لـ«القدس العربي» إلى تدمير الاحتلال لغالبية المدارس في غزة، ونزوح الأهالي إلى ما تبقى منها سليمًا، بعد قصف الاحتلال منازلهم.

وتضيف: «مدارس كثيرة حرقها الاحتلال وتضررت بفعل القصف، الاحتلال دمرها، والباقي ناس نازحين فيها، بعدما هدم الاحتلال بيوتهم على رؤوسهم، وحرمنا كأطفال ليس لنا أي ذنب في هذه الحرب، من حقنا في التعليم وتحقيق أحلامنا، قتلوا طفولتنا الله ينتقم منهم».

وتحرم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأطفال من حقهم في التعليم للعام الثاني على التوالي، حيث كان المفترض أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن معظمهم مجبرون على النزوح ومساعدة أسرهم في البقاء على قيد الحياة وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 شهراً.

اغتيال أحلام الطفولة

ويتمنى الأطفال الغزاويون العودة إلى مقاعد الدراسة، للحصول على العلم والمعرفة، لتحقيق أحلامهم المهنية في المستقبل، إضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة.

وتشعر أمل حسني (11 عاما) أن الاحتلال يغتال حلم طفولتها بأن تصبح طبيبة، عن طريق حرمانها من الحق في التعليم بعد أن تحولت حقيبتها المدرسية إلى حقيبة سفر، تضع فيها ملابسها وأغراضها الشخصية، استعداداً للسير مع أسرتها بين مختلف مناطق قطاع غزة مشياً على الأقدام، في ظل أوامر الإخلاء المتكررة من قبل جيش الاحتلال، واختفاء المواصلات.

أمنيتي أن أكون طبيبة

تقول الطفلة النازحة من قرية عبسان الصغيرة في خان يونس: «أريد أن أرجع إلى مدرستي لكي أتفوق، أمنيتي أن أكون طبيبة، وأعالج العالم، أمنيتي أن أحمل حقيبتي التي أصبحت حقيبة نزوح، أضع فيها أغراضي وملابسي، وأمشي على الأقدام عشرات الكيلومترات، ولكن حقيبتي لم تبق للكتب والدفاتر».

وتتذكر الطالبة الغزية، التي حُرمت من الالتحاق بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، الأيام التي كانت تسبق كل عام دراسي قبل اندلاع حرب السابع من أكتوبر، والتي كانت بمثابة عيد بالنسبة لها، حينما تذهب في رحلة مع أسرتها إلى المصيف لمدة أسبوع أو أكثر، ثم تعود لتشتري مستلزمات الدراسة من كراريس وكتب وأقلام وملابس جديدة.

وتوضح الطفلة النازحة بالقرب من شاطئ بحر غزة لـ«القدس العربي» خلال حديثها: «زمان كنت أذهب مع أخواتي لأشتري ملابس وأغراض المدرسة، كنت دائماً مبسوطة».

وتردف: «كانت أيام فرحة وعيد والله، لكن الآن جاءت الدراسة، ومرت الإجازة الصيفية، ولم نشتر أي شيء من هذا، وذهبنا إلى البحر ليس للنزهة، بل للنزوح والمعاناة، ذهبنا إلى البحر لأن الاحتلال هجرنا من بيوتنا عنوة، حرمنا من الأمان».

طلاب حفاة يعانون

ويفتقد خالد أبو شنب، (10 أعوام)، ممارسة نشاط كرة القدم في المدرسة مع أصدقائه، يقول: «رغبتي أن أرجع على غزة لكي ألعب كرة قدم مع أصحابي في فناء المدرسة، فأنا لاعب محترف مع فريق المدرسة».

ويشير خلال حديثه لـ«القدس العربي» إلى التجربة الاحترافية الناجحة للاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح.

ويأمل الطفل النازح من مدينة غزة انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كي يعود مع أسرته إلى بيته المدمر، ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.

ويوضح: «اتمنى أن نعود على غزة وبيوتنا، لكي نعيش حياتنا الطبيعية التي كنا نعيشها قبل الحرب، لأنها مختلفة الحياة هذه»، مشيراً إلى معاناتهم الإنسانية في ظل النزوح.

ووفق وكالة «أسوشيتد برس»، الأطفال الغزيين يمشون حفاة على الطرق الترابية، لحمل المياه في دلاء من نقاط التوزيع أو سيارات المياه التابعة للبلدية إلى أسرهم، التي تعيش في مخيمات، بعد أن طُردوا من بيوتهم، التي دُمر معظمها، وينتظر آخرون في مطابخ الجمعيات الخيرية حاملين حاويات لإحضار الطعام.

ومنذ بدء حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى كتابة هذه السطور، دمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 70% من جميع المدارس في غزة، بواقع 399 مبنى مدرسياً.

وحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فإن أكثر من 76% من مدارس غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجددا.

وقبل السابع من أكتوبر، كان هناك 796 مدرسة تستوعب نحو 800 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة، ومن تلك المدارس والجامعات، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 123 بشكل كامل و335 بشكل جزئي، وفق تصريحات مسؤولين، وجهاز الإحصاء الفلسطيني.

وقال أحمد النجار، مدير عام وحدة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في غزة: «قبل الحرب، كان هناك 796 مدرسة في قطاع غزة تستوعب أكثر من 800 ألف طالب وطالبة»

وتعرضت 6 جامعات في قطاع غزة للتدمير الكامل أو الجزئي جراء الهجمات الإسرائيلية، وهي: الجامعة الإسلامية، جامعة الإسراء، جامعة الرباط، جامعة الأزهر، جامعة الأقصى، وجامعة القدس المفتوحة.

وفي قطاع غزة، يوجد 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة معتمدة، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأضاف النجار لـ»الأناضول»: منذ بداية الحرب، تغيب الطلاب عن المدارس، حيث استهدف الاحتلال كافة المرافق التعليمية، وتلقت جميع المدارس هجمات وحشية متعمدة وما زالت هذه الهجمات مستمرة حتى الآن.

وتابع: العائق الأكبر للانطلاق المباشر للدراسة هو استمرار الحرب، وعدم توقف القصف والمجازر اللحظية ضد أهالي قطاع غزة.