أمنيون إسرائيليون يتوقعون هجوما وشيكا من إيران وحزب الله

القدس: قال إعلام عبري، الجمعة، إن مسؤولين أمنيين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغوا المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، أنهم “لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة”.

وأضافت “القناة 12”: “استمع وزراء الكابينت أمس (الخميس) من مسؤولين أمنيين ومهنيين في مكتب رئيس الوزراء إلى أنهم لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة”.

وتابعت: “قال المسؤولون إنهم سيحاولون عقد الكابينت مسبقا (قبل الهجوم)، لكن ليس هناك يقين من أننا سننجح”.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مسيرة تابعة لـ”حزب الله” في شمال إسرائيل.

وقال الجيش في منشور على منصة “إكس”: “تم العثور على طائرة بدون طيار في منطقة بيت جن ولا توجد إصابات، فيما يجري التحقيق في الحادث”.

وعن آخر عملياته في جنوب لبنان، قال الجيش: “في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، مبنى عسكريا كان ينشط فيه مسلحو منظمة حزب الله في منطقة عيترون”.

وأردف: “بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قواتنا بالمدفعية مناطق في بليدا وكفركلا في جنوب لبنان”.

من جانبه، أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الجمعة جنودا إسرائيليين في موقع “بركة ريشا” الإسرائيلي بالأسلحة الموجهة.

وقال الحزب إن عناصره استهدفوا تموضع لجنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة “الضهيرة” في جنوب لبنان. كما استهدف القصف الفوسفوري الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة “ميس الجبل” ما أدى إلى اشتعال حريق، بحسب ما أعلنته قناة ” المنار”..

واندلع حريق كبير في سهل “مرجعيون” في جنوب لبنان جراء سقوط قذيفة ضوئية إسرائيلية، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة في لبنان اليوم الجمعة أحد عناصرها ويدعى ” إبراهيم شوقي سلامة” من بلدة بليدا في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا “على طريق القدس” إلى 441.

(وكالات)