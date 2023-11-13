أمن الدولة في ألمانيا يحقق في ترديد أناشيد معادية لإسرائيل

فير- ألمانيا: يحقق جهاز أمن الدولة التابع لشرطة مدينة دورتموند غربي ألمانيا، في واقعة ترديد أناشيد ذات طابع تحريضي محتمل ومشاجرة عنيفة على متن رحلة قطار.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين أنه يُعْتَقَد أن 5 رجال كانوا على متن قطار محلي متجه من مدينة زوست إلى فيرل ليلة السبت/الأحد قبل الماضية وأنهم كانوا يغنون “لا توجد إسرائيل” و”من أجل فلسطين”.

وأضافت الشرطة أن شابا(24عاما) طلب منهم التوقف وأنه وقع شجار وأن هذا الشاب تلقى عدة لكمات في وجهه. وهرع رجلان آخران لنجدة المجني عليه لكنهما تعرضا أيضا للكم والركل.

ونزل المتهمون الخمسة الذين لم يتم التعرف عليهم بعد في مدينة فيرل ولاذوا بالفرار في اتجاهات مختلفة. وذكرت الشرطة أنه تم القبض على جان محتمل في إطار عملية ملاحقة وهو سوري(18عاما) ويسكن في مدينة فيرل. وتابعت الشرطة أنها تقوم بتحليل صور فيديو من داخل القطار لعمليات الملاحقة الأخرى.

كان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أحصى وقوع أكثر من 2900 جريمة متعلقة بهجوم حماس على إسرائيل حتى التاسع من الشهر الجاري، وأوضح المكتب أن هذه الجرائم تركزت على إحداث أضرار عينية والتحريض ومقاومة السلطات.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد علقت على احتفالات عقب هجمات حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في الشهر الماضي في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في برلين بقولها :” نلاحظ توجها نحو الراديكالية في المجتمع، ثمة حاجة إلى رد فعل يتسم بصرامة تامة من جانب دولة القانون على التطرف. فمعاداة السامية وكراهية إسرائيل لا مكان لهما هنا”.

(د ب أ)