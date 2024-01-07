أمن الشرق الأوسط يهدده الفتك الإسرائيلي

مع حلول العام الميلادي الجديد يحتدم النقاش في بعض الأوساط الحقوقية والسياسية حول مستقبل هذا الكوكب على الصعيد السياسي في ضوء تداخل المفاهيم التي تعتبر من إنجازات مرحلة ما بعد الحرب.

وفي مقدمة هذه المفاهيم موضوعة حقوق الإنسان التي تفقد معناها تدريجيا في عيون ضحايا الانتهاكات بشتى صورها. ومع تداعي الأوضاع السياسية والأمنية في عدد من المناطق الفلسطينية خصوصا غزة، والدفاع الأمريكي المستميت عن كيان الاحتلال وسياساته، وغض الطرف عما يعانيه الفلسطينيون من اضطهاد ممنهج من قبل قوات الاحتلال، تبدو المنظومة الحقوقية والسياسية الدولية في حالة من التآكل لم تشهد مثلها من قبل. ولا يمكن وصف ما يحدث للفلسطينيين من سعي متواصل للقضاء على هويتهم بشكل نهائي إلا ضمن الادّعاء بتداعي المنظومات الأخلاقية التي احتضنها العالم ولكنها تراجعت في سلم اهتماماته. والواضح هنا أن الجهة التي تملك القوة العسكرية الكبيرة هي التي تفرض رؤاها على العالم، وتسعى لتطويع المفاهيم والقيم لكي تنسجم مع سياساتها وإن كانت في جوهرها مناقضة لها.

لقد جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أمريكي مكشوف، وتواطؤ دولي يؤكده غياب الدعوة الفاعلة لوقف إطلاق النار. هذه الحرب أدت لتدمير هذه المنطقة التي كانت موطنا لأكثر من مليوني فلسطيني أبعدهم الاحتلال عن أراضيهم. وخلال العدوان صمت الجميع على جرائم الحرب الصهيونية، وتم تجاوز مواقف الأمم المتحدة بشكل واضح، بينما ولغ المعتدون في الدماء مدعومين بموقف أمريكي يخلو من اللباقة أو الإنسانية أو الأخلاق. كما لم يكن موقف الحكومات العربية فاعلا في الدفاع عن فلسطين وأهلها. لقد بقيت غزة، منذ حرب 1967، شوكة في عيون الاحتلال، فحافظت على الهوية الفلسطينية وبقيت مؤشرا للعدوان والاضطهاد والتواطؤ الأمريكي. ولذلك اتخذت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قرارا بإفراغها من أهلها، ونقل الفلسطينيين إلى مناطق أخرى خارج فلسطين ومنها شبه جزيرة سيناء المصرية. كما تمت الإشارة إلى الأردن وجنوب لبنان لتوطين الفلسطينيين الذين قضى بعضهم ثلاثة أرباع القرن في المخيمات التي شيّدت بعد النكبة وتم توسيعها بعد كل حرب مع الاحتلال. وأصبح واضحا استحالة غلق ملف فلسطين برغم تقادم الزمن، وأن أحدا لا يستطيع محوها من الذاكرة الإنسانية فضلا عن موقعها في نفوس أهلها. اليوم تنطلق الدعوات لتوطين أهلها في مناطق أخرى لتسهيل عملية الاحتلال. فهل حدث مثل هذا من قبل؟ ولماذا صمت النظام السياسي العربي القادر على ترجيح كفة أصحاب الحق وإضعاف التحالف الشرّير التي تقوده أمريكا؟

عندما طرحت جمهورية جنوب أفريقيا مشروع قرار حول فلسطين، فوجئ الكثيرون بذلك. فكيف صمتت الحكومات العربية والإسلامية وانبرت حكومة ذلك البلد لتتبنّى قضية فلسطين بشكل مبدئي وأحرجت العديد من الدول العربية والغربية؟

مع تداعي الأوضاع السياسية والأمنية في عدد من المناطق الفلسطينية خصوصا غزة، والدفاع الأمريكي المستميت عن كيان الاحتلال وسياساته، وغض الطرف عما يعانيه الفلسطينيون من اضطهاد ممنهج من قبل قوات الاحتلال، تبدو المنظومة الحقوقية والسياسية الدولية في حالة من التآكل

هذا البلد نفسه عانى من التمييز العنصري عقودا حتى نجح رموزه الوطنيون، وعلى رأسهم نيلسون مانديلا بكسب تعاطف دولي واسع ساهم في إسقاط النظام العنصري قبل أكثر من ثلاثة عقود. وإذا كان الجيل الحالي غير مطّلع عن كثب على ملف النظام العنصري في جنوب أفريقيا، فإن الذاكرة الإنسانية تحتفظ بملف النضال ضد العنصرية، وهو ملف تسعى القوى الغربية لتهميشه وتشويش محتوياتها. فكما أن هذا الغرب يدعم نظام الاحتلال في فلسطين، فقد كان داعما للنظام العنصري كذلك. والواضح أن ضحايا العنصرية أكثر وعيا من بقية البشر لخطرها وأكثر إصرارا على التصدي لها. ففي الأسبوع الماضي قدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد «إسرائيل» فيما يتصل بانتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة. وطالبت جنوب افريقيا بتدابير مؤقتة من أجل «الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية» و«ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها». هذا الموقف يكشف مدى شعور الدول الحرة بالتقزز والاشمئزاز من الممارسات الإسرائيلية المدعومة من قبل أمريكا. وهذا يعني تبلور حالة استقطاب على الصعيد الدولي لصالح فلسطين وضد الاحتلال. ويؤكد ذلك تكرر المواقف الشخصية والجماعية إزاء ما يحدث في فلسطين. ففي بريطانيا مثلا، وهو البلد الملتزم بدعم «إسرائيل» أعاد الرئيس السابق لاتحاد الشرطة الاسكتلندية جو غرانت وسام الإمبراطورية البريطانية الذي تقلده من الملك تشارلز. وقال معلّقا على ذلك: «إن حكومتنا تظل صامتة في ظل

ما يحدث في غزة ولا تدعو إلى وقف إطلاق النار ـ ونرى محاولات لإسكات كل الأصوات التي تعارض ذلك.. إن استخدام هذه الأساليب لإسكات وتجريم من يعبرون عن اعتراضهم لهو خزي وعار». وقد يؤدي موقف جو غرانت إلى زيادة الضغط العام على الحكومة البريطانية للتعبير عن موقف أكثر وضوحًا بشأن الصراع في غزة. وليس مستبعدا أن ينجم عن ذلك مزيد من المناقشات العامة والضغط السياسي على الحكومة لاتخاذ إجراءات محددة.

من المؤكد أن الوعي الجماهيري الذي انتشر في العالم في السنوات الأخيرة لصالح قضية فلسطين أصبح عامل ضغط كبير على النظام العالمي الذي يعمل من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يتجاوزها أحيانا كثيرة. فالاحتجاجات التي شهدتها عواصم دولية عديدة احتجاجا ضد العدوان الإسرائيلي، كانت من عوامل الضغط على صنّاع القرار الدولي وكذلك البلدان العربية الأقل شأنا.

هذا الوعي لا يشمل حكومات الدول العربية التي فضّلت مراقبة الوضع عن كثب وإطلاق تصريحات مطاطة بدون أن تلزم أنفسها بسياسات ومواقف مبدئية وشاملة تساهم في تصعيد احتمالات الصراع الإقليمي. مع ذلك فهناك إحساس عام بأن الحكومات العربية يجب ان تفرض وجودها من خلال مواقف إيجابية قوية تتجاوز أساليب المحاباة والمسايرة. ولكن الشعور بالمرارة لعدم حدوث ذلك هو ما يميز الكثيرين، ومع حلول العام الميلادي الجديد وما صاحبه من اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين من جهة والصمت الرسمي المطبق، كل ذلك يضغط سلبا على المعنويات والمواقف. كما أن سياسة الاغتيال التي تمارسها «إسرائيل» تساهم في تعميق الشعور بالظلامة والحسرة، خصوصا في غياب الأساليب الرادعة. وحين استهدف الرمز الفلسطيني، صالح العاروري الأسبوع الماضي ساد الشعور بالغضب والامتعاض.

الأمر المقلق مع حلول العام الميلادي الجديد تصاعد التوجه للعمل خارج الأطر القانونية. فالاغتيالات السياسية بشكل عام تعتبر من وجهة النظر الحقوقية «قتلا عمدا خارج القانون» فهو إعدام ميداني للأشخاص غير المرغوب فيهم، بدون أن يحظوا بمحاكمة يتخللها تمثيل دفاعي قانوني. إن القتل خارج القانون عمل جبان لا تقره الشرائع الدولية، ويفترض أن لا تمارسه الحكومات لاستهداف مناوئيها. وما أكثر عمليات الاغتيال والغدر التي مارستها القوى الصهيونية وأدت لقتل المناضلين الفلسطينيين. فقبل نصف قرن مثلا، قاد إيهود باراك جريمة اغتيال الرمز الفلسطيني آنذاك، كمال عدوان، عضو منظمة التحرير ومسؤول عملياتها في الضفة الغربية. وشملت الجريمة قتل محمد يوسف النجار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية وكمال ناصر. واستمرت جرائم القتل خارج القانون لتشمل في الوقت الحاضر رموزا مهمة مثل رضي الموسوي والشيخ صالح العاروري وطالب السعيدي الذي اغتيل مؤخرا في العراق. وطوال العقود الخمسة الأخيرة استهدف الصهاينة عشرات المناضلين ومنهم خليل الوزير وصلاح خلف وفتحي الشقاقي ويحيي عياش ومحمود المبحوح، وسواهم. إنه مسلسل من القتل خارج القانون الذي يفترض أن يكون من بين الجرائم ضد الإنسانية.

في عالم يفتقر للقيادة السياسية التي تتوفر على قدر من الأخلاق، لا مكان للأحرار الباحثين عن الإنسانية والعدالة. وهناك ما يشبه الإجماع على الفشل السياسي والأخلاقي للقيادة الأمريكية خصوصا التزامها غير المشروط بحماية كيان الاحتلال وممارستها دور الشرطي العالمي الذي يتدخل في كل زاوية من العالم ليقتل من يشاء، تارة بالتداخل العسكري المباشر وأخرى باستخدام وسائل القتل الحديثة خصوصا الطائرات المسيّرة.

كاتب بحريني