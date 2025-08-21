أمن القنصلية المصرية في نيويورك يعتدي على ناشطيْن تظاهرا أمام مقرها- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

أظهر مقطع مصور، قيام أمن القنصلية المصرية في نيويورك باحتجاز ناشطين اثنين داخل مقر القنصلية، قبل أن تصل الشرطة الأمريكية.

وظهر في المقطع المصور، أمن القنصلية وهو يدفع الناشطيْن داخل المقر ويعتدي عليهما.

وجاءت الواقعة بعد أيام من تسريب فيديو لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، يتحدث فيه عن وقائع التحرش بالسفارات المصرية في الخارج من قبل ناشطين ومعارضين يوجهون اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وطلب عبدالعاطي من أمن السفارات التعامل بحسم مع الأمر والتصدي له، وأن يتم الإمساك بمن يحاول فعل ذلك وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، مشددا على أنه غير مقبول أن يلمس أحد جدران السفارة.

والثلاثاء، سمحت السلطات المصرية للعشرات بالتظاهر أمام سفارة هولندا في القاهرة، احتجاجا على تقاعس الأجهزة الأمنية في حماية السفارة المصرية في لاهاي من الاعتداءات المتكررة من قبل معارضين في الخارج يتهمون القاهرة بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وتجمع العشرات في محيط السفارة ورددوا هتافات تندد بتقاعس هولندا عن حماية السفارة المصرية، منها: “يا هولندا بتحمي مين.. دول إخوان مسلمين، وقفل سفارة مش حرية.. دي جريمة إرهابية”.

ورفع المشاركون في المظاهرة، لافتات وشعارات تدعو إلى احترام السيادة وحماية البعثات الدبلوماسية، وأخرى كتب عليها: “أين كانت الشرطة الهولندية؟”، و”لماذا تُركت سفارة بلدنا دون حماية؟”، مؤكدين على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بعيداً عن أي تجاوزات.

كما طالبوا الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة المتورطين دون تهاون.

والشهر الماضي، أقدم ناشط مصري في هولندا على إغلاق أبواب السفارة المصرية، بواسطة أقفال، احتجاجا على الموقف المصري واستمرار إغلاق معبر رفح.

ووثق الناشط أنس حبيب عبر صفحته في “فيسبوك” وضع أقفال على مدخلي السفارة الرئيسيين، فيما حاول أحد موظفي السفارة الاعتداء عليه وسط الشارع، قبل أن يعود أدراجه إلى السفارة.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم “ميدان” أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في “أنشطة إرهابية”، قد وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، بتنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.