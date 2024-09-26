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أمن مطار أبوظبي يطلب من صحافية رياضية خلع أو تغطية قميص المنتخب الفلسطيني- (فيديو)

منذ 31 دقيقة

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“القدس العربي”: كشفت الإعلامية الرياضية ليلى حامد، في منشور على منصة إكس اليوم الخميس، أن أمن مطار زايد الدولي في أبوظبي، طلب منها خلع أو تغطية قميص منتخب فلسطين لكرة القدم، الذي كانت ترتديه.

ونشرت حامد مقطع فيديو يوثق لحظة طلب إحدى موظفات أمن المطار خلع أو تغطية القميص. وقالت “في مطار زايد الدولي بأبوظبي: اقتربت مني موظفة برفقة عسكريين 4 مرات بعد مروري في التفتيش الأمني لـ”تفتيش عشوائي”. في النهاية، “طلبوا” مني إما إزالة أو تغطية قميص منتخب فلسطين لكرة القدم”.

وتابعت حامد قائلة “أولئك الذين يعرفونني يعرفون أنني أرتدي دائما القمصان الفلسطينية عندما أسافر. لقد أصبحوا زي المطار الخاص بي. لقد عدت للتو من كوريا الجنوبية واليابان. لم تكن هناك مشاكل على الإطلاق – بل على العكس تماما. حتى أن مصورا كوريا طلب مني بعض الصور في جيجو عندما أرتديت هذا القميص”.

وأضافت حامد “نسيت أن أذكر أن الطقم الذي كنت أرتديه تم تصميمه بواسطة @fc_palestina و@NujumSports”، موضحة أن كل عملية شراء تدعم أطفال غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، دأبت السلطات الإماراتية على منع ارتداء الكوفية الفلسطينية وغيرها من الشعارات التي تعبر عن القضية الفلسطينية.

ولم تشهد البلاد أي مظاهرات مثل تلك التي اجتاحت العالم دعما للفلسطينيين، إذ تفرض السلطات قيوداً صارمة على حرية التعبير وحيث الأحزاب السياسية غير قانونية.

وفي يوليو الماضي، قامت السلطات بترحيل طالب بعد أيام من هتافه ”فلسطين حرة” وهو يعبر المسرح مرتدياً الكوفيه الفلسطينية في حفل تخرجه من جامعة نيويورك في أبو ظبي في مايو.

وفي مهرجان أبوظبي الكوميدي الأخير، منع حراس الأمن الناس من دخول الحدث ما لم يخلعوا الكوفيات. ومع ذلك، صاحت امرأة “فلسطين حرة” خلال عرض للممثل الكوميدي الأمريكي ديف شابيل، الذي وصف ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية”.

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