أمهات الأسرى يهددن بـ”ملاحقة” نتنياهو حال احتل غزة وجرى قتل ذويهم 

تل أبيب: هددت أمهات الأسرى الإسرائيليين، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ”ملاحقته” إذا أقدم على خطوة احتلال ما تبقى من قطاع غزة، وأدى ذلك إلى قتل ذويهم.

وحذرن من أن يده ستكون “ملطخة بدماء الأسرى والجنود”.

جاء ذلك خلال تجمع لأمهات الأسرى الإسرائيليين عند منطقة “بوابة بيغن” وسط تل أبيب، والذي دعون خلاله أيضا إلى “إضراب عام لتعطيل الاقتصاد” وإجبار نتنياهو على إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

يأتي ذلك غداة إقرار الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة لاقت اعتراضات من القادة الأمنيين في إسرائيل بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

ونقلت القناة 12 العبرية، أن والدة الأسير متان عيناف تسنجاوكر، وجهت حديثها لنتنياهو خلال التجمع وبجوارها أمهات أسرى آخرين، قائلة له: “إذا قمت باحتلال أجزاء من غزة وتم قتل المختطفين، فنحن سنلاحقك”.

وأضافت: “سنذكر شعب إسرائيل كل يوم أنك كنت قادرا على التوصل لصفقة وبدلا من ذلك فضلت قتلهم (الأسرى)، يداك ستكون ملطخة بدماء الأسرى والجنود”.

فيما نقلت القناة 13 العبرية، أن أمهات الأسرى طالبن خلال الفعالية ذاتها “بإضراب عام لتعطيل الاقتصاد في إسرائيل” لإجبار نتنياهو على إبرام صفقة تبادل.

