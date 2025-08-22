أمهات غزة: هكذا فقدنا فلذات الكبد جوعى

غزة – “القدس العربي”: مع مليوني مواطن في قطاع غزة، نجوع نحن أيضًا، بعد أن استمر التجويع الإسرائيلي، ومنع وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكلٍ ممنهج منذ مطلع آذار/ مارس من هذا العام…

تسير في شوارع المدينة فتجد الناس شاحبة وجوههم، يسيرون بخطى ثقيلة، جميعهم بلا استثناء يرتدون ثيابًا قد اتسعت عليهم حتى بلغت حد “التهلهل”، وكلها علامات تدل على أن الجوع قد “قصف” أمعاء المواطنين حتى أفقدهم ما لا يقل عن عشرة كيلوغرامات للشخص الواحد.

هذا التجويع ألقى بظلاله بشدة على الأطفال، فهم الفئة الأكثر هشاشة.

جوري ماتت.. وجنى تجوع

تقول نسمة عياد (33 عامًا)، وهي أم لأربعة أطفال، لـ”القدس العربي”: “فقدتُ طفلة، وأنا على وشك أن أفقد طفلتي الثانية بسبب المجاعة والحصار المطبق على القطاع.. فأنا أم الطفلة جنى عياد، وقد فقدتُ ابنتي جوري، بينما تعاني جنى من سوء تغذية حاد. أصيبت بأعراض النزلة المعوية، ثم بدأ وزنها بالانخفاض تباعًا، وانخفض مستوى الهيموغلوبين (كريات الدم الحمراء) إلى 5، رغم أنها حصلت على وحدتين دم، وأصبح وزنها 11 كيلوغرامًا فقط، مع أن عمرها تسع سنوات”.

وأضافت عياد: “تعاني ابنتي من حموضة عالية في الدم، وانخفاض في البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم”.

واستدركت أنها بقيت في غزة ولم تنزح مدة ثمانية أشهر، وعاشت المجاعة التي فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة خلال العام 2024، ثم أصيبت ابنتها بأعراض سوء تغذية خطيرة وحادة، فتقرر تحويل العائلة بأكملها إلى جنوب القطاع لتتلقى الطفلة الغذاء والعلاج المناسب. وبالفعل تحسنت حالتها، لكن بعد العودة إلى شمال القطاع، ومع إعادة فرض التجويع على أهالي القطاع كافة، سرعان ما تدهورت حالة ابنتها من جديد.

وتعيش عياد حاليًا منذ نحو شهرين برفقة طفلتها في مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة، وتشدد على ضرورة تحويل الطفلة إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب والحصول على الغذاء المطلوب، فهي تخشى أن تفقدها أيضًا نتيجة إصابتها بسوء تغذية حاد، فضلًا عن تضرر أشقائها – وحتى الأم نفسها – من المجاعة في قطاع غزة، حيث يقضون شهورًا لا يتناولون فيها سوى العدس.

وتقول: “أما طفلتي جوري فلم تكن تعاني من أي مرض.. فجأة مرضت وخلال 20 يومًا فقدتها (توفيت). بدأت تظهر عليها أعراض انتفاخ في القدمين ثم بدأ الجلد بالتقشر، وأخبروني أنها أصيبت بخلل في وظائف الكبد، ومن ثم توفيت. لم أستفق من وفاة ابنتي الأولى إلا وبدأت أعايش مخاطر فقد ابنتي الثانية”.

وأمير رحل..

أما منى المنسي (35 عامًا)، فهي أم لخمسة أطفال فقدت أحدهم خلال المجاعة المفروضة على قطاع غزة، هو الطفل أمير الذي توفي عن عمر ثلاث سنوات ونصف.

تقول: “ابني كان نشيطًا وصحته جيدة، لكنه تعرض لوعكة صحية في حزيران/ يونيو 2024، وكانت تلك فترة مجاعة. لم يكن يتوفر اللحم ولا البيض ولا الأجبان ولا الخبز ولا الفواكه، فتدهورت صحته. لكن عند دخول الأطعمة من جديد تحسنت حالته”.

وتابعت: “منذ آذار/ مارس حُرم الطفل من الفواكه والخضار والأجبان والحليب، ولم يعد يأكل.. فأنا لا أستطيع توفير الطعام الذي يرغب به، ولا يتوفر في القطاع إلا القليل من العدس أو الأرز أو المعكرونة. ومع استمرار التجويع وحرمانه من الطعام، أصيب بألم شديد في بطنه وظهرت على جلده الحبوب. وكان الأطباء يؤكدون أنه إذا توفر الطعام سيتحسن.. لكن الحصار طال، وتدهورت حالته فأصيب بإسهال شديد وفقر دم، واستمر بالتدهور”.

وشرحت أن الفحوص الطبية أظهرت انهيارًا في كافة أنواع الفيتامينات والمعادن، وأنه مرّ بفترة إسهال شديد أدت إلى تدهور التمثيل الغذائي، ومع غياب الغذاء والدواء المناسبين توفي الطفل في النهاية.

والرضيعة زينب..

أما الرضع فكان لهم النصيب الأشد من التجويع؛ إذ منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول حليب الأطفال عدة أشهر، ولم تتوفر أنواعه في الأسواق، ما ألحق أضرارًا كبيرة بصحة مئات الأطفال، وفقد بعضهم حياتهم بالفعل.

زينب أبو حليب، الطفلة ذات الستة أشهر، لم تنجُ من المجاعة وفقدت حياتها.

تقول أمها، إسراء أبو حليب (31 عامًا)، لـ”القدس العربي”: “أنا أم لأربعة أطفال فقدت منهم زينب.. ظهرت على ابنتي في عمر الشهر والنصف أعراض النزلة المعوية، وتوجهت بها إلى المستشفى حيث مكثت 22 يومًا. لكن الأدوية لم تكن متوفرة، وتقرر تحويلها إلى الخارج بعد تدهور حالتها الصحية، إلا أن طابور الانتظار طويل، مما دفع الأطباء لإجراء عملية استكشافية لها، لكنها لم تجدِ نفعًا، فالطفلة كانت تحتاج إلى نوع خاص من الحليب ولم يكن متوفرًا”.

وأضافت: “بقيت في المستشفى ثلاثة أشهر، والحليب غير متوفر، وخسرت من وزنها كثيرًا.. كانت تزن 5 كيلوغرامات، وماتت ووزنها كيلوغرامان فقط”.

وتقول إسراء إنها فقدت نحو 20 كيلوغرامًا من وزنها هي الأخرى، ولا تستطيع توفير الطعام لأطفالها الآخرين، الأمر الذي يدفع زوجها لقطع مسافات طويلة جدًا للحصول على الطعام من التكية التي يديرها “المطبخ العالمي”.

وأكدت أنها لم تعد تنوي الإنجاب خلال الحرب بسبب تدهور حالتها الصحية وخوفها الشديد على أطفالها، فهي تخشى أن تنجب من جديد، وألا تستطيع توفير الحليب اللازم لطفلها، فتفقده كما فقدت زينب.