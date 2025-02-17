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أموريم: عملي صعب في مانشستر يونايتد وأعاني من مشاكل كثيرة

17 - فبراير - 2025

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مانشستر: أكد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أنه يعاني من مشاكل عديدة، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق على نفسه وذلك بعد خسارة جديدة لفريقه.

وقال أموريم: “لا أشعر بالقلق على نفسي بل أن أشعر بالقلق على النادي والفريق واللاعبين، أكره الخسارة، إنها أسوأ شعور، ولا أفكر في أي شيء آخر”.

وخسر مانشستر يونايتد أمام توتنهام بهدف دون رد، مساء الأحد، ليتراجع الفريق للمركز 15 في الدوري الإنكليزي، بعدما تلقى أموريم الخسارة التاسعة له منذ توليه المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أموريم: “أعاني من مشاكل عديدة، وعملي صعب للغاية، ولكن أنا مستمر وسأواصل عملي بنفس الطريقة وسأحاول تحقيق الفوز مرة أخرى”.

وانتقل أموريم الفائز مع سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري البرتغالي مرتين، لقيادة مانشستر يونايتد والفريق يبتعد ثلاثة مراكز فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وخسر مانشستر يونايتد 12 مباراة بعد مرور 25 جولة من بطولة الدوري لأول مرة منذ موسم 1973 / 1974 عندما هبط الفريق من الدوري الممتاز.

واختتم أموريم تصريحاته: “أتفهم موقفي وأدرك طبيعة عملي، أنا أريد فقط الفوز بالمباريات”.

(أ ب)

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