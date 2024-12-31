أموريم: مانشستر يونايتد يصارع من أجل البقاء

لندن: اعترف روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه “من الواضح للغاية” أن ناديه يتجه نحو صراع من أجل النجاة من الهبوط عقب خسارته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وواصل مانشستر يونايتد الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الإنكليزي (20 لقبا) ترنحه عقب خسارته صفر / 2 أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة.

وصرح أموريم بأن موقف فريقه “محرج بعض الشيء”، حيث تركته هذه الهزيمة الأخيرة في المركز الرابع عشر بترتيب البطولة، متقدما بسبع نقاط فقط عن مراكز الهبوط في المسابقة.

وخسر يونايتد مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، وخمس من آخر ستة لقاءات بالدوري، بما في ذلك آخر ثلاث مواجهات أقيمت في معقله.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بأن يونايتد ينساق إلى معركة الهبوط، قال أموريم لشبكة سكاي سبورتس: “هذا واضح حقا وينبغي علينا أن نقاتل”.

أضاف المدرب البرتغالي في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد المباراة: “يتعين علينا أن ندرك موقفنا.. يجب علينا الفوز بالمباريات المقبلة والتركيز على صراع البقاء”.

وعن سؤاله عما إذا كان الحديث عن تجنب الهبوط محرجا بالنسبة له كمدرب لمانشستر يونايتد، قال المدرب البرتغالي الذي خاض مباراته الـ11 بمختلف البطولات منذ توليه المسؤولية: “نعم، إنه خطئي أيضا في هذه اللحظة، لأنني أرى أن الفريق لم يتحسن، وأعتقد أنه ضائع بعض الشيء في ذلك الوقت”.

أشار أموريم في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): “إنه أمر محرج بعض الشيء أن تكون مدربا لمانشستر يونايتد وتخسر الكثير من المباريات. لكن ينبغي علينا التعامل مع هذه اللحظات الصعبة. إنها لحظات عصيبة”.

كشف المدرب السابق لسبورتنغ لشبونة البرتغالي: “لا أحب أن أصل إلى هنا وأختلق الأعذار. أعتقد أن الناس سئموا من الأعذار في هذا النادي. وأرى أنني أتحدث أحيانا عن الهبوط بسبب ذلك. أعتقد أن نادينا يحتاج إلى صدمة وعلينا أن ندرك ذلك”.

وأتم أموريم حديثه قائلا: “إنها لحظة صعبة للغاية ويجب علينا أن نقاتل من أجل المباراة القادمة وأن نحاول الفوز بالمباريات ونقدم أداء جيدا أيضا، لأنني أعتقد أننا نخسر بعض الأشياء من المباريات الأخيرة”.

(د ب أ)