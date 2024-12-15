أموريم مدرب يونايتد يستبعد راشفورد وجارناتشو من قائمة قمة مانشستر

مانشستر- إنكلترا: لم يدفع روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بالمهاجمين ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو في قائمة الفريق أمام منافسه المحلي مانشستر يونايتد في قمة المدينة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في خطوة جريئة من المدرب الجديد.

وقال أموريم لشبكة سكاي سبورتس قبل انطلاق المباراة في ملعب الاتحاد “نحاول تقييم كل شيء — الأداء في التدريبات وفي المباريات، والتفاعل مع الزملاء في الفريق وتحفيزهم. كل شيء على المحك عندما نحلل ونحاول اختيار اللاعبين. هذا تشكيلي ببساطة.

“بالطبع الظروف صعبة لأننا يجب أن نفوز بالمباريات ونواجه موقفا صعبا الآن. أهتم بكل شيء- الطريقة التي تأكل بها والطريقة التي ترتدي بها ملابسك للذهاب للمباراة. كل شيء. أقوم بتقييمي ثم أتخذ القرار”.

وقال أموريم الذي كان حاضرا لمشاهدة المباراة إن راشفورد وجارناتشو تدربا صباح اليوم.

ولم يتمكن راشفورد من استعادة مستواه الذي ساعده على تسجيل 30 هدفا في كافة في موسم 2022-2023.

ورغم أنه سجل ثلاثة أهداف منذ تولي أموريم المسؤولية قبل شهر واحد فقط، فقد خرج في الدقيقة 56 خلال الفوز 2-1 على فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، وسط صيحات استهجان من الجماهير ضد المهاجم الإنجليزي أثناء مغادرته الملعب.

وقال أموريم الشهر الماضي إنه حريص على مساعدة راشفورد في استعادة مستواه المرتفع، لكن يتعين على اللاعب أن “يريد ذلك” أولا.

وتم اختيار راسموس هويلوند، الذي سجل هدفي يونايتد يوم الخميس، وأماد ديالو كمهاجمين لمباراة القمة في الدوري الإنكليزي اليوم على ملعب الاتحاد.

وأثيرت شائعات حول إمكانية انتقال راشفورد خلال فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني المقبل مع اهتمام بايرن ميونيخ وأولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان بين أندية ذكرت تقارير اهتمامها بالتعاقد مع المهاجم الإنكليزي.

وسجل جارناتشو ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم لكنه لم يسجل أي هدف منذ انضمام أموريم للنادي في 11 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

(رويترز)